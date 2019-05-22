外汇技术面趋势/关键价位日评（5月23日 周四）

欧元/美元 – 小型关键阻力1.1200下方徘徊

作者： 
2019/5/23 9:04:00
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欧元/美元小型关键阻力1.1200下方徘徊


  • 在关键短线中枢阻力1.1200下方横盘交投（参见我们昨天的报告）。维持看跌，后市或下行并再度考验1.1120，跌破则打开进一步下行空间，目标下个短线支撑1.1060/1040（斐波拉契回档/扩展群）。
  • 反之，若小时图收于1.1200上方，看跌基调落空，后市或有修正反弹，攻向1.1245/1260（5月1日FOMC会议以来区间阻力）。


英镑/美元 - 或继续下行考验主要支撑




  • 如期下行，触及我们昨天报告强调的目标/支撑1.2660（昨天美盘创下1.2623低点）。尚无清晰看跌势竭信号，维持看跌，关键短线阻力收紧至1.2720，后市或继续推低，目标1.2600，然后1.2545/30（2016年10月7日低点以来主要/首要上升区间支撑，斐波拉契投射群）
  • 反之，若小时图收于1.2720上方，看跌基调落空，后市或逼空上扬，再度考验本周波段高点1.2790。

美元/日元回调探向小型关键支撑


  • 自5月21日（周二）美盘波段高点110.65下跌57个点子，今天亚盘考验关键短线支点支撑110.20。维持看涨，增加一个上行触发位110.35（2019年5月21日高点以来小型下降趋势线），达成则巩固当前自513日低点以来修正反弹进程中新一轮潜在推高，再度考验110.65后看向110.95/111.10目标（2019年5月6日形成的跳空位置以及斐波拉契回档/扩展群）。
  • 但若110.20失守，小时图收于其下，或重拾看跌基调并走低，第一步再度考验2019年5月13日波段低点109.00。

澳元/美元无清晰看跌势竭迹象


  • 于5月18日（上周五）低点0.6865上方横盘交投，但短线动量依旧消极，支持价格走势进一步下方承压。小时图RSI震荡指标已下破相应上升支撑45水平，在到达极端超卖水平前仍有进一步下行空间。维持看跌，关键短线中枢阻力现收紧至0.6910，后市或继续走低，考验重要支撑0.6830。若日图收于其下，打开进一步跌势空间，目标下个短线支撑0.6775（2019年4月17日高点以来下行之1.236斐波拉契扩展位，2019年4月17日高点以来下降通道下轨）。
  • 反之，若小时图收于0.6910上方，看跌基调落空，后市或逼空上扬，攻向下个中级阻力区0.6965/6985。

图表来自： eSignal



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