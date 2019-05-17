外汇技术趋势/关键价位日评（周五）

欧元/美元 – 扩大潜在下跌的趋势保持完好

作者： 
2019/5/17 11:42:00
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欧元/美元 – 扩大潜在下跌的趋势保持完好



  • 在昨天美国时段，欧元/美元一如预期逐步下跌，并在1.1164形成下降的小低点。小时图随机指标突出眼下小级别回升的风险，因其距离严重超买仍有空间。
  • 继续看跌并调整关键的短线水平阻力位到1.1225（也是4月26日低点以来前上升支撑位构成的回档阻力），后市可能扩大跌势，第一步回踩1.1120。
  • 但若小时图收上1.1225，上述看跌基调落空之下扩大上修，目标1.1260（5月1日FOMC会议以来区间的阻力）。

英镑/美元 – 上修的风险



  • 继续一如预期下滑，今天亚洲时段最低到1.2781，现逼近我们在前一份报告中强调的目标支撑1.2750。
  • 有意思的是，小时图RSI在超卖区域走出看涨背离信号，突出小级别上修的风险。交投于1.2875和1.2750之间，我们转向中立。小时图若收上1.2875，引发上攻1.3000/1.3040
  • 但若失守1.2750，后市扩大跌势，目标下个近期支撑位1.2660 (3月13日高点以来跌势的1.618扩展位&1月3日低点到3月13日高点数月涨势的76.4%回档位)。

美元/日元 – 最近的回升正丧失动能



  • 5月13日波段低点109.00以来的回升似已在短线阻力位110.05（5月10/11日小波段高点区域）下方丧失动能。小时图RSI在超买区域发出了看跌背离信号。
  • 所以，我们可以将昨天涨上109.75的行情视为噪音。我们继续看跌，关键的短线水平阻力位落在110.05（也是斐波纳契回档/扩展群），并且如果下破109.50，打开新一轮潜在下跌推动浪的空间，目标108.95和108.65主支撑位（也是2016年6月低点以来主上升区间的支撑）。
  • 但若小时图收上110.05，上述看跌情境落空之下转而扩大上修，目标关键的中线阻力区域110.90/111.10 (也是1月3日低点以来前上升支撑位构成的回档阻力)。

澳元/美元 – 仍在继续下跌中



  • 继续缓慢下跌并几乎触及我们在前一份报告中强调的第一个目标支撑位0.6880。下跌没有明确的势竭信号，我们继续看跌并调整关键的短线水平阻力位到0.6945，后市可能扩大跌势，目标0.6830重要支撑位。在那之后，可能发生上修风险。
  • 但若小时图收上0.6945，上述看跌情境落空之下启动上修序列，目标下个中级阻力位0.7045（5月7日澳洲联储会后形成）。

图表来自 eSignal


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