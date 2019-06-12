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外汇技术趋势/关键价位日评（周三）

欧元/美元 – 仍在扩大潜在涨势中

作者： 
2019/6/12 10:02:00
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欧元/美元 – 仍在扩大潜在涨势中


  • 继续一如预期上涨并于6月11日美国时段创下略微上抬的高点1.1337。要素没有重大变化，继续看涨，并且关键的短线水平支撑位在1.1290（也是2018年9月24日以来前下降阻力构成的回档支撑位&5月30日以来小级别上升通道的下轨），后市可能扩大上修，回踩67日波段高点区域1.1350后剑指关键的中线阻力位1.1420/1450 (也是2018年2月15日以来主下降趋势线&3月20日波段高点区域)。
  • 但若小时图收于1.1290下方，暗示上破失败，后市可能在始于4月26日低点的中线区间形态内下探下个近期支撑位1.1215。

英镑/美元 1.2785仍是需要关注的关键阻力位



  • 上涨但继续受制于关键的短线水平阻力位1.2785。维持看跌，后市可能回踩1.2605，如果下破此位，巩固更多跌势，下探主支撑位1.2545/30 (也是2016年10月7日低点以来主上升区间的支撑位)。
  • 但若小时图收上1.2890，上述看跌情境落空之下延续上修，目标1.2890（关键的中线阻力位，也是3月13日以来下降趋势线）。

美元/日元 多头在关键阻力位108.65受阻



  • 继欧洲时段测试关键的短线水平阻力位108.65（也是小级别“扩张楔形”的上轨）并且最高摸至108.80后，做多力量昨天一如预期再度在其下方遇阻。
  • 值得关注的是，小时图RSI已在超买区域附近形成了看跌背离信号，暗示短线上涨动能已减弱。受制于关键的短线水平阻力位108.65我们维持看跌，后市可能回踩107.80，如果下破此位，可能巩固更多跌势，下探近期支撑位107.30/10 (斐波纳契扩展群)。
  • 但若小时图收上108.65，上述看跌情境落空之下逼空回踩下个中级阻力位109.25（也是4月24日高点以来下降趋势线阻力，“镇压”了前几次的反弹）。

澳元/美元 在关键阻力位0.7010/25下方扩大潜在下跌



  • 要素没有重大改变；受制于关键的短线水平阻力位0.7010/7025维持看跌，后市可能扩大跌势并考验0.6935，如果该位告破，可能扩大潜在跌势，下探区间支撑位0.6860
  • 但若小时图收上0.7025，上述看跌基调落空之下延续上修，目标关键的中线阻力位0.7065/85。

图表来自eSignal



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