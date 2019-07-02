外汇技术面趋势/关键价位日评（7月3日 周三）

欧元/美元 - 仍在短线看跌形态内发展
欧元/美元 - 仍在短线看跌形态内发展
- 在我们昨天报告强调的关键短线阻力1.1350下方横盘。自2019年6月28日创下小波段高点1.1390以来，货币对已开始构筑一条小型下降通道。
- 观点不变，对关键短线支点阻力1.1350下方反弹维持看跌，后市或继续下行，探向下个短线支撑1.1225，然后1.1180。反之，若拿下1.1350且小时图收于其上，看跌基调落空，后市或逼空上扬，再度考验1.1420（2019年6月25日波段高点）。
英镑/美元 - 面临重大下破风险
- 如期走低。尚无看跌势竭信号，当前要素显示汇价或下破2016年10月重要低点（英国脱欧公投后）以来上升支撑（1.2500）。
- 在收紧后的关键短线阻力1.2670下方维持看跌，后市或继续下行，考验1.2500，若日图收于其下，或进一步扩大跌势，目标下个支撑1.2370。
- 反之，若小时图收于1.2670上方，看跌基调落空，后市或逼空上扬，攻向区间阻力1.2785。
美元/日元 – 继续走低
- 在我们上份报告强调的，由2016年6月低点以来前主要上升区间支撑构成的重要回调阻力下方如期走低。对收紧后关键短线阻力108.15下方反弹维持看跌，后市或继续下行，第一步再度考验2019年6月25日波段低点106.80。
- 反之，若小时图收于108.15之上，看跌基调落空，后市或逼空上行，再度考验重要阻力108.55/90。
澳元/美元 - 仍需重点留意关键阻力0.7040
- 关键阻力0.7040下方维持看跌，后市或继续走低，目标首先看向短线支撑0.6900。
- 但若拿下0.7040且日图收于其上，看跌落空，后市或逼空上扬，首先攻向下个阻力0.7125。
图表来自： eSignal
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