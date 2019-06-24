外汇技术趋势/关键价位日评（周二）

欧元/美元 – 在关键支撑位1.1340上方扩大上涨
欧元/美元 – 在关键支撑位1.1340上方扩大上涨
- 明确站上我们在前一份报告中强调的中性区域的上轨1.1350，那也是1月10日波段高点以来的前下降阻力位。这确认了5月30日低点以来的上修在继续。单击此处简单回顾。
- 守住关键的短线水平支撑位1.1340转回看涨，后市可能扩大涨势，上攻下个中级阻力位1.1470（小级别上升通道的上轨&斐波纳契扩展群）。但若小时图收于1.1340下方，上述看涨情境落空之下可能回落并下探1.1225/1180支撑区域。
英镑/美元 – 看跌信心减弱，关注1.2635支撑位
- 过去两天的上涨止步于我们在前一份报告中强调的关键短线水平阻力位1.2760下方，但由于美元兑其它主要货币目前走弱，看跌信心已经减弱。
- 交投于1.2760-1.2635区间选择中立，小时图如果收于1.2635下方，重振看跌基调且后市可能扩大跌势，回踩关键的支撑区域1.2560/1.2500（2016年10月波段低点以来主上升支撑位）。
- 但小时图收上1.2760，后市可能延续上修，目标下个阻力位1.2915。
美元/日元 – 空头仍掌握主动
- 一如预期持续下跌并回踩6月21日波段低点区域107.10。维持看跌，并调整关键的短线水平阻力位到107.55，后市可能扩大潜在跌势，目标下个支撑位106.60/50 (斐波纳契扩展群)。
- 但若小时图收上107.55，上述看跌基调落空之下上修，目标下降通道阻力108.20。
澳元/美元 – 扩大涨势，上攻关键的中线阻力位
- 站上关键的短线阻力位0.6935，逆转了看跌情境。转回看涨，关键的短线水平支撑位在0.6935，后市可能延续上修，目标关键的中线阻力位0.7020/7050 (也是斐波纳契扩展/回档群&小级别上升通道阻力)。
- 但若小时图收于0.6935下方，空头重新得到激励，下探支撑区域0.6880/0.6830。
图表来自eSignal
欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan
最新研究消息
五月 22, 2023 01:33 上午
一月 3, 2023 08:27 上午
立即开户
体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
Web Trader平台
我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。