外汇技术面趋势/关键价位日评（6月18日 周二）

欧元/美元 – 横盘，关注区间上限 1.1270
- 上周五（6月14日）如期走低，触及我们上份报告强调的下行目标/支撑1.1215。当前汇价于临时支撑1.1215/1.1200获撑（5月1日以来小型回调支撑，2019年6月6日FOMC会议后日内大跌以及2019年5月30日低点至6月7日高点推高之61.8%回档）。
- 此外，小时图RSI震荡指标已转升，在到达极端超买水平前仍有上行空间。因此，1.1270和1.1200之间倾向转为中立。若小时图收于1.1270之上，或逼空上行，再度考验2019年6月7日/8日小型顶部1.1350。反之，若小时图收于1.1200之下，或打开进一步潜在推低空间，目标看向中期区间支撑1.1120。
- 如期下行并触及我们上份报告强调的主支撑1.2545/2530。基于艾略特波浪/分形分析，货币对现显露2019年3月12日高点1.3380以来中期下行趋势内部小型修正反弹风险。
- 此外，小时图RSI震荡指标触及极端超卖水平后已显露看涨背离信号。关键短线支点支撑1.2500上方转向看涨，后市或有小型修正反弹，目标看向中级阻力区1.2610/2650。
- 反之，若小时图收于1.2500之下，或下跌探向下个支撑1.2460/2440（2019年1月3日波段低点，斐波拉契扩展群）。
美元/日元 - 正在走低
- 考验关键支点阻力108.65后如期回落。观点不变，维持看跌，后市或下行并再度考验107.80，若失守则巩固进一步推低，探向下个短线支撑107.30/10（斐波拉契扩展群）。
- 反之，若小时图收于108.65之上，看跌情境落空，后市或逼空上扬，再度考验下个中级阻力109.25。
澳元/美元 – 小型修正反弹风险
- 如期下跌，目前逼近我们上份报告强调的下行目标/支撑0.6860。今天亚盘澳联储最近一次纪要发布后创下当前日内低点0.6840，纪要显示澳联储官员鸽派基调增强。
- 短线艾略特波浪/分形分析现显露2019年1月31日高点0.7295以来中期下跌趋势内部小型反弹风险。此外，小时图随机震荡指标已于极端超卖水平构筑看涨背离信号。
- 转向看涨，关键短线支点支撑0.6810，后市或有推高，目标中级阻力区0.6900/6934。反之，若小时图收于0.6810之下，重拾下跌，第一步考验2019年1月3日闪崩低点0.6740。
图表来自： eSignal
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