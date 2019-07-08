外汇技术趋势/关键价位日评（周二）

欧元/美元 – 仍在小级别下跌中
欧元/美元 – 仍在小级别下跌中
- 在7月5日美国非农就业数据揭晓后，欧元/美元继续展开预期中的下跌，并且到达我们在前一份报告中强调的第一个短线下档目标/支撑1.1225。
- 下跌势头暂时还没有明确的力竭信号；受制于调整后的关键短线水平阻力位1.1275维持看跌，后市可能扩大跌势，目标先后指向1.1180、中线支撑位1.1130/1120 (也是目前的年内波段低点区域)。
- 但若小时图收上1.1275，上述看跌基调落空之下重振上修，目标1.1410。
英镑/美元 – 接近于潜在重大下破
- 一如预期下跌并且考验主支撑位1.2500（2016年10月低点以来上升趋势线）后在66个点子的狭窄区间内横盘。下跌势头没有明确的力竭信号；维持看跌并调整关键的短线水平阻力位到1.2590，后市可能扩大跌势，剑指下个短线支撑位1.2370。
- 但若小时图收上1.2590，上述看跌基调可能落空并转而逼空上攻1.2705（5月3日高点以来下降通道阻力）。
美元/日元 – 要素复杂，关注关键的阻力位109.00
- 站上我们在前一份报告中强调的、调整后的关键短线阻力位108.15并逼空上攻关键的中线阻力位108.90/109.00（也是2016年6月低点以来前主上升支撑位）。
- 现在要素复杂，交投于109.00-108.25区间，我们选择中立。小时图收于108.25下方，则鼓舞短线空头。但若小时图收上109.00，后市扩大反弹，上攻109.90阻力位。
澳元/美元 – 仍在走小级别下跌行情
- 一如预期缓慢下跌并触及我们在前一份报告中强调的第一个短线支撑目标0.6955。维持看跌，并调整关键的短线阻力位到0.7000，后市可能扩大跌势，目标支撑位0.6900。
- 但若小时图收上0.7000，上述看跌基调落空，后市逼空回踩中线阻力位0.7040/50。
图表来自eSignal
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五月 22, 2023 01:33 上午
一月 3, 2023 08:27 上午
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