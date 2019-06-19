外汇技术面趋势/关键价位日评（6月20日 周四）

欧元/美元 - 反弹攻向关键阻力

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2019/6/20 9:32:00
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欧元/美元 - 反弹攻向关键阻力


  • 上破1.1220，首选看跌情境落空，逼空上扬，攻向备选目标1.1280。FOMC会议后，汇价今天亚盘上午继续上扬，创下当前日内高点1.1266，美联储于此次会议上发出七月降息信号。
  • 在昨天推高的带动下，货币对于2018年9月24日高点，现充当阻力的1.1285以来下降趋势线略下方徘徊，近期自6月7日高点至6月18日低点之61.8%回档位。此外，鉴于小时图RSI指标现正落在极端超买水平略下方，推高看起来似乎“过涨”了。
  • 留意关键短线支点阻力1.1285，后市或回落，再度考验短线支撑1.1200/1180反之，若小时图收于1.1285之上，或继续逼空上行，攻向1.1350。

英镑/美元 - 关键转折水平下方显露看跌信号



  • 如期逼空上扬，FOMC会议后触及目标/阻力1.2610/2650，今天亚洲上午时段创下当前日内高点1.2687（参见FOMC会议回顾）。关键短线转折点1.2760正下方，短线动量看起来上行过度，小时图RSI指标已于极端超买水平显露看跌背离信号。
  • 关键短线支点阻力1.2760下方转回看跌，后市或有下行，再度考验1.2560，上限设在1.2500（2016年10月低点以来主要上升支撑）。反之，若小时图收于1.2760之上，看跌情境落空，后市或继续逼空上扬，攻向下个阻力1.2875。

美元/日元正在下跌



  • 如期下破2019年6月4日以来小型“扩张楔形”区间形态。尚无清晰看跌势竭迹象，维持看跌，关键短线支点阻力现落在108.20，后市或进一步推低，探向107.10支撑（斐波拉契扩展群）。
  • 反之，若小时图收于108.20上方，看跌基调落空，后市或推高，再度考验关键中期阻力108.85。

澳元/美元 - 修正反弹或已到达势竭点



  • 如期上行，触及我们上份报告强调的修正反弹目标下限0.6900。目前，小时图RSI震荡指标已于超买区域显露看跌信号，表明近期上行动能放缓。
  • 关键短线支点阻力0.6935下方转回看跌，后市或有推低，再度考验主支撑0.6830/6810反之，若小时图收于0.6935之上，看跌基调落空，后市或逼空上扬，攻向关键中期阻力0.7020（也是2018年12月3日高点以来下降阻力）。

图表来自： eSignal



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