外汇技术趋势/关键价位日评（周五）

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2019/6/28 9:35:00
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欧元/美元 1.1340关键支撑位上方窄幅整理

  • 继考验关键的短线水平支撑位1.1340之后持续横盘，现处于小级别“三角旗”收缩区间整理。维持看涨，后市可能上攻下个中级阻力位1.1420
  • 但若小时图收于1.1340下方，上述看涨情境落空后可能下探支撑区域1.1225/1180。

英镑/美元 空头仍掌握主动



  • 一如预期自我们在前一份报告中强调的6月26日低点以来的微形“三角旗”区间形态（单击此处简单回顾）向下突破。维持看涨并调整关键的短线水平阻力位到1.2730，后市可能下跌并回踩主支撑区域1.2560/2500 (2016年10月波段低点以来的上升趋势线)。
  • 但若小时图收上1.2730，上述看跌基调落空之下回踩近期区间阻力1.2785。只有小时图收上1.2785才能确认上修情境，上攻1.2915阻力位（也是3月13日高点以来的下降趋势线）。

美元/日元- 重拾中线跌势之前可能有余力上涨


  • 一如预期上涨并几乎触及我们在前一份报告中强调的上档目标108.20（昨天欧洲时段早盘盘中最高到108.16）。
  • 艾略特波浪理论/分形分析暗示，6月25日低点以来的小级别上修或有余力上涨，然后重拾中线下跌浪。守住关键的短线水平支撑位107.25维持看涨，后市有潜力上攻下个中级阻力位108.20，最大目标在关键的中线阻力位108.70
  • 但若小时图失守107.05，重振空头下探106.60/50支撑位。

AUD/USD Potential residual push up to end corrective rebound

澳元/美元 上修结束前有残余上涨的潜力



  • 一如我们前一份报告强调的那样继续缓慢上涨。。维持看涨，调整关键的短线支撑位到0.6985后市可能有余力上修，目标0.7020，然后上看关键的中线阻力位0.7050 (也是斐波纳契扩展/回档群&小级别上升通道的阻力)。
  • 但若小时图收于0.6985下方，启动下跌推动浪，后市目标下个近期支撑位0.6900。

图表来自 eSignal



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