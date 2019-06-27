外汇技术趋势/关键价位日评（周五）

欧元/美元 – 在1.1340关键支撑位上方窄幅整理
欧元/美元 – 在1.1340关键支撑位上方窄幅整理
- 继考验关键的短线水平支撑位1.1340之后持续横盘，现处于小级别“三角旗”收缩区间整理。维持看涨，后市可能上攻下个中级阻力位1.1420。
- 但若小时图收于1.1340下方，上述看涨情境落空后可能下探支撑区域1.1225/1180。
英镑/美元 – 空头仍掌握主动
- 一如预期自我们在前一份报告中强调的6月26日低点以来的微形“三角旗”区间形态（单击此处简单回顾）向下突破。维持看涨并调整关键的短线水平阻力位到1.2730，后市可能下跌并回踩主支撑区域1.2560/2500 (2016年10月波段低点以来的上升趋势线)。
- 但若小时图收上1.2730，上述看跌基调落空之下回踩近期区间阻力1.2785。只有小时图收上1.2785才能确认上修情境，上攻1.2915阻力位（也是3月13日高点以来的下降趋势线）。
美元/日元- 重拾中线跌势之前可能有余力上涨
- 一如预期上涨并几乎触及我们在前一份报告中强调的上档目标108.20（昨天欧洲时段早盘盘中最高到108.16）。
- 艾略特波浪理论/分形分析暗示，6月25日低点以来的小级别上修或有余力上涨，然后重拾中线下跌浪。守住关键的短线水平支撑位107.25维持看涨，后市有潜力上攻下个中级阻力位108.20，最大目标在关键的中线阻力位108.70。
- 但若小时图失守107.05，重振空头下探106.60/50支撑位。
AUD/USD – Potential residual push up to end corrective rebound
澳元/美元 – 上修结束前有残余上涨的潜力
- 一如我们前一份报告强调的那样继续缓慢上涨。。维持看涨，调整关键的短线支撑位到0.6985，后市可能有余力上修，目标0.7020，然后上看关键的中线阻力位0.7050 (也是斐波纳契扩展/回档群&小级别上升通道的阻力)。
- 但若小时图收于0.6985下方，启动下跌推动浪，后市目标下个近期支撑位0.6900。
图表来自 eSignal
最新研究消息
五月 24, 2023 08:23 上午
五月 22, 2023 01:33 上午
二月 8, 2023 04:50 上午
二月 7, 2023 07:12 上午
二月 6, 2023 06:07 上午
二月 3, 2023 06:31 上午
立即开户
体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
Web Trader平台
我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
七月 13, 2022 04:16 上午
五月 11, 2022 02:51 上午