外汇技术趋势/关键价位日评（周五）

欧元/美元 – 上破失败
欧元/美元 – 上破失败
- 6月13日美国时段下破关键的短线水平支撑位1.1290，令我们在前一份报告中强调的上涨趋势（单击此处简单回顾）落空。
- 欧元/美元也回到了2018年9月24日波段高点区域拉出的下降阻力下方，并且下破5月30日低点以来小级别上升通道的支撑。此外，小时图RSI暗示短线动能保持向下。
- 转回看跌，短线水平阻力位在1.1305，后市可能下跌并回踩1.1215的短线支撑位。但若小时图收上1.1305，可能激励多头回踩上周非农就业公布后创下的波段高点1.1350，然后剑指阻力位1.1420/1450 (也是2018年2月15日以来主下降趋势线&3月20日波段高点区域)。
英镑/美元 – 继续受制于关键阻力1.2760
- 维持看跌，调整关键的短线水平阻力位到1.2760（5月27日以来小区间的顶部），后市可能扩大潜在跌势，回踩1.2605，如果下破此位，可能巩固更多跌势，下探主支撑位1.2545/30 (也是2016年10月7日低点以来主上升区间的支撑位)。
- 但若小时图收上1.2760，上述看跌情境落空之下延续上修，目标关键的中线阻力位1.2870（也是3月13日以来的下降趋势线）。
美元/日元 – 108.65仍是需要关注的关键阻力位
- 受制于关键的短线水平阻力位108.65维持看跌，后市可能下跌并回踩107.80，如果下破此位，可能巩固更多跌势，下探近期支撑位107.30/10 (斐波纳契扩展群)。
- 但若小时图收上108.65，上述看跌情境落空之下逼空回踩下个中级阻力位109.25（也是4月24日高点以来、挫败前几次反弹的下降趋势线阻力）。
澳元/美元 – 正在扩大跌势中
- 继续一如预期下跌并且下破我们在前一份报告中强调的小级别下跌触发位0.6935。维持看跌并且调整关键的短线水平阻力位0.6945，后市可能扩大跌势，回踩近期区间的支撑位0.6860，而若下破此位，后市可能扩大跌势，下探下个支撑位0.6830（斐波纳契回档/扩展群&2016年6月15日主波段低点）。
- 但若小时图收上0.6945，上述看跌基调落空之下逼空回踩6月05/08日波段高点区域0.7010/7025。
图表来自eSignal
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