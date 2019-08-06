外汇技术策略日评

欧元/美元 – 要素紊乱，关注1.1160支撑位

作者： 
2019/8/7 9:32:00
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欧元/美元 要素紊乱，关注1.1160支撑位



  • 欧元/美元在8月1日创下FOMC会后低点1.1025，此后展开逼空反弹行情，于8月6日创下1.1250，幅度达到220点子。该货币对随后就在1月10日以来的下降通道阻力处回撤。
  • 要素紊乱，昨天美国时段日图收出“陀螺顶”K线形态。交投于1.1250-1.1160区间，我们持中立态度。只有小时图收于1.1160下方才能重燃下跌动能，后市可能回踩1.1025。但若小时图收上1.1250，该货币对可能延续上修，目标下个阻力位1.1320/1340。

英镑/美元 1.2250仍是需要关注的关键阻力位



  • 从我们上次发布报告以来，英镑/美元在关键的短线水平阻力位1.2250下方横盘。我们继续看跌，并添加1.2135作为下跌触发位。小时图如果收于1.2135下方，巩固潜在下跌，目标下个短线支撑位1.2000/1950（斐波纳契投射位与2016年10月低点）。
  • 但若小时图收上1.2250，上述看跌情境落空之下可能转而延续上修，目标1.2430阻力。

美元/日元 不能排除继续小级别上修



  • 美元/日元在关键的中线阻力位109.20下方一如预期回落，并且跌破我们在前一份报告中强调的短线下档目标支撑106.80。受到周一以来升温的避险情绪的推动，该货币对在8月6日创下105.50低点。
  • 该货币对眼下的短线要素支持展开小级别上修，收复8月1日高点以来急跌之下失去的阵地。我们转向看涨，后市可能展开新一轮上修，目标中级阻力位107.30（6月25日低点以来前小级别上升支撑位&斐波纳契回档/投射群）。
  • 但若小时图收于105.50下方，打开延续下跌的大门，后市目标104.65（接近于1月3日闪崩低点&2018年3月23日波段低点）。

澳元/美元 仍在空头掌控中



  • 澳元/美元延续预期中的下跌行情，并且下破我们在前一份报告中强调的下行目标支撑位0.6770/6740。由于新西兰联储降息幅度超过预期，以50个基点的幅度将官方现金利率下调至历史低点1.00%，澳元/美元在今天亚洲时段跌破1月3日闪崩低点0.6740。
  • 我们继续看跌，并且将关键的短线水平阻力位调整到0.6755，后市可能扩大下跌，目标短线支撑位0.66750.6645
  • 但若站上0.6755，上述看跌基调落空之下可能转而逼空回踩小区间顶部0.6805（也是7月18日高点以来的下降趋势线）。

图表来自eSignal



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