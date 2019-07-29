外汇技术面趋势/关键价位日评（7月30日 周二）

欧元/美元 - 小型下跌趋势依旧完好
欧元/美元 - 小型下跌趋势依旧完好
- 货币对自2019年7月25日欧央行会议后低点1.1100以来继续于小型“对称三角”区间形态内部横盘交投。关键短线要素无重大变化；对关键短线支点阻力1.1200下方反弹维持看跌，后市或进一步推低，目标下个短线支撑1.1060。
- 但若拿下1.1200且小时图收于其上，看跌基调落空，后市或继续修正反弹，攻向关键中期阻力1.1280（靠近2019年1月10月高点以来下降阻力）。
英镑/美元 - 小型上修风险前残余推低
- 货币对已自前小型“三角区间”形态如期下破，探向我们上份报告强调的短线下行目标/支撑1.2230。
- 基于艾略特波浪/分析分析以及小时图随机震荡指标极端超卖状态，收紧后短线关键阻力1.2270下方，货币对在落实潜在小型修正反弹前或展开残余推低，目标1.2160，然后1.2100（斐波拉契投射群，2019年5月3日高点以来中期下降通道下轨）。
- 但若小时图收于1.2270之上，残余推低情境落空，后市或上修攻向1.2385/2430。
美元/日元 – 达成反弹目标，显露看跌要素
- 货币对已如期反弹，攻向我们上份报告强调的修正反弹目标108.60/109.00。
- 目前，汇价正逼近关键中期阻力109.00/109.20；2016年6月低点以来主升区间支撑以及斐波拉契回档/投射群，与此同时，小时图RSI震荡指标在超买区域构筑看跌背离，暗示短线上行动能减弱。
- 转回看跌，关键阻力109.20，若小时图收于108.65（小型“上升楔形”支撑）下方，很可能支持新一轮潜在跌势启动，目标首先看向下个短线支撑108.00。
- 但若日图收于109.20之上，看跌情境落空，后市或逼空上扬，攻向109.40/60（2019年5月30日波段高点区域）。
澳元/美元 - 触及下行目标，要素良莠不齐
- 货币对如期，触及我们上份报告强调的短线下行目标/支撑0.6910。当前要素良莠不齐；0.6915和0.6880之间转为中立。若小时图收于0.6915之上，后市或有小型修正反弹，攻向中级阻力0.6970。
- 反之，若小时图收于0.6880下方，后市或继续走低，再度考验2019年6月18日波段低点0.6830。
图表来自：eSignal
最新研究消息
五月 24, 2023 08:23 上午
五月 22, 2023 01:33 上午
一月 26, 2023 03:18 上午
一月 3, 2023 08:27 上午
十二月 20, 2022 04:48 上午
十二月 13, 2022 03:48 上午
立即开户
体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
Web Trader平台
我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
十月 20, 2022 01:56 上午
三月 24, 2022 03:49 上午
三月 8, 2022 02:59 上午
三月 2, 2022 02:28 上午