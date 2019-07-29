外汇技术面趋势/关键价位日评（7月30日 周二）

欧元/美元 - 小型下跌趋势依旧完好

作者： 
2019/7/30 9:11:00
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欧元/美元 - 小型下跌趋势依旧完好


  • 货币对自2019年7月25日欧央行会议后低点1.1100以来继续于小型“对称三角”区间形态内部横盘交投。关键短线要素无重大变化；对关键短线支点阻力1.1200下方反弹维持看跌，后市或进一步推低，目标下个短线支撑1.1060
  • 但若拿下1.1200且小时图收于其上，看跌基调落空，后市或继续修正反弹，攻向关键中期阻力1.1280（靠近2019年1月10月高点以来下降阻力）。

英镑/美元 - 小型上修风险前残余推低



  • 货币对已自前小型“三角区间”形态如期下破，探向我们上份报告强调的短线下行目标/支撑1.2230。
  • 基于艾略特波浪/分析分析以及小时图随机震荡指标极端超卖状态，收紧后短线关键阻力1.2270下方，货币对在落实潜在小型修正反弹前或展开残余推低，目标1.2160，然后1.2100（斐波拉契投射群，201953日高点以来中期下降通道下轨）。
  • 但若小时图收于1.2270之上，残余推低情境落空，后市或上修攻向1.2385/2430。

美元/日元达成反弹目标，显露看跌要素



  • 货币对已如期反弹，攻向我们上份报告强调的修正反弹目标108.60/109.00。
  • 目前，汇价正逼近关键中期阻力109.00/109.20；2016年6月低点以来主升区间支撑以及斐波拉契回档/投射群，与此同时，小时图RSI震荡指标在超买区域构筑看跌背离，暗示短线上行动能减弱。
  • 转回看跌，关键阻力109.20，若小时图收于108.65（小型“上升楔形”支撑）下方，很可能支持新一轮潜在跌势启动，目标首先看向下个短线支撑108.00
  • 但若日图收于109.20之上，看跌情境落空，后市或逼空上扬，攻向109.40/60（2019年5月30日波段高点区域）。

澳元/美元 - 触及下行目标，要素良莠不齐



  • 货币对如期，触及我们上份报告强调的短线下行目标/支撑0.6910。当前要素良莠不齐；0.69150.6880之间转为中立。若小时图收于0.6915之上，后市或有小型修正反弹，攻向中级阻力0.6970。
  • 反之，若小时图收于0.6880下方，后市或继续走低，再度考验2019年6月18日波段低点0.6830。

图表来自：eSignal



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