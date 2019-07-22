欧元/美元 – 下跌并回踩区间支撑位
- 欧元/美元下破了我们在前一份报告中强调的短线中性区域的下轨1.1240。由于小时图随机指标已开始走出严重超卖位，此货币对眼下或许展开回升，反攻中级阻力位1.1245。
- 受制于短线水平阻力位1.1285，我们转回看跌，后市可能展开新一轮潜在下跌，回踩头肩顶颈线支撑位1.1180，如果此位失守，可能下看中线区间的支撑位1.1130/1120。但若小时图收上1.1285，后市可能扩大上修，目标中级阻力位1.1345。
英镑/美元 – 正在下跌中
- 一如预期下跌并且触及我们在前一份报告中强调的第一个短线下跌目标支撑位1.2450。受制于1.2570水平阻力位维持看跌，后市可能扩大跌势，目标支撑位1.2370和1.2230。
- 但若小时图收上1.2570，上述看跌基调落空之下可能延续上修，目标区间阻力位1.2760。
美元/日元 – 横盘
- 美元/日元上涨并挑战了短线水平阻力位107.95（7月22日美国时段最高到108.07，后小时图收盘价回到107.95）。
- 现在要素紊乱，交投于108.10-107.75取中性立场。空头需要下破107.75并且小时图收于其下，才能重拾潜在下跌，第一目标小支撑位107.10。但若小时图收上108.10，后市可能逼空上攻108.60，最大目标在关键的中线阻力位109.00。
澳元/美元 – 关注关键支撑位0.7035/7020
- 澳元/美元回撤并下探我们在前一份报告中强的关键短线水平支撑位0.7035，那也是2018年12月以来前中线“下降楔形”的阻力位。
- 小时图随机指标形成了看涨背离信号，暗示近期的下跌动能放慢。放宽支撑位到0.7020并且维持看涨，后市可能上涨并回踩小波段高点0.7080后剑指下个阻力位0.7130。
- 但若小时图收于0.7020下方，暗示上破失败，后市或下探0.6960。
图表来自eSignal
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