外汇技术面趋势/关键价位日评（8月1日 周四）

欧元/美元 – 下破小型盘整形态；或进一步走低

作者： 
2019/8/1 10:05:00
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欧元/美元下破小型盘整形态；或进一步走低


  • 货币对自我们上份报告强调的7月25日（周四）以来小型“对称三角”区间形态如期下破，触及短线下行目标/支撑1.1060。
  • 小时图随机震荡指标已开始退出超卖区域，暗示2019年6月25日高点以来保持完好的中期看跌趋势内小幅反弹风险。对收紧后关键短线阻力1.1115下方反弹维持看跌，后市或进一步推低，目标下个支撑1.0975（斐波拉契投射群，头肩下破预测出场目标）。
  • 但若小时图收于1.1115之上，看跌基调落空，后市或继续上修攻向1.1200阻力。
英镑/美元小幅上修结束；或重拾潜在推低


  • 货币对如期展开小幅修正反弹，在昨天FOMC决议出炉前创下1.2250盘中高点；该位置距离我们报告中强调的上行目标/阻力仅20点子之遥。此后，汇价在下跌并触及1.2100后，于今天亚盘反弹40个点子。
  • 尽管货币对成功守住关键短线支撑1.2100（我们上份报告强调的小型上修情境有效前提），欧元/美元下破结合当前英镑/美元艾略特波浪/分形分析，进一步修正反弹理由削弱。因此，我们对关键短线阻力1.2250下方任何反弹行情转向看跌，后市或继续下行，目标下个支撑1.2000/1950（斐波拉契投射群，2016年10月低点）。
  • 但若小时图收于1.2250之上，看跌基调落空，后市或继续上修攻向1.2430阻力。

英镑/日元逼空上行，攻向关键中期阻力109.20



  • 货币对在FOMC决议出炉后逼空上扬，攻向关键中期阻力109.00/109.20，但目前尚无清晰看跌信号。因此，109.20108.45之间倾向转为中立。只有小时图收于108.45之下才可能重拾看跌基调，后市或探向108.00，然后是区间支撑107.30。
  • 反之，若日图收于109.20之上，后市或逼空上扬，攻向下个阻力109.75/90（2019年5月30日波段高点，靠近2019年4月24日高点至6月25日低点跌幅之50%回档位）。

澳元/美元 - 或重拾推低


  • 昨天上修未达成预期目标/阻力0.6945，仅创下0.6900高点后走低，下破我们上份报告强调的关键短线支撑0.6860。
  • 货币对很可能已重拾推低；对关键短线阻力0.6900下方任何反弹转向看跌，后市或继续下行，目标首先看向下个支撑0.6790
  • 但若小时图收于0.6900之上，看跌情境落空，后市或修正反弹，攻向下个阻力0.6990。

图表来自： eSignal


  




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