欧元/美元 – 下破1.1050，确认下行
- 欧元/美元于上周五（11月22日）下破了我们在前一份报告中强调的中性区域的下轨1.1050（请单击此处回顾）。
- 受制于关键的短线水平阻力位1.1050（11月20/22日以来前小区间支撑&11月22日高点到今天（11月25日）亚洲时段盘中低点1.1014的61.8%回档位）转向看跌，后市可能扩大下听，目标近期支撑位1.0990和1.0940（也是10月31日高点以来小级别下降通道的下轨）。
- 但若小时图收上1.1055，上述看跌基调落空之余上涨并回踩1.1090（11月6日高点以来小区间的顶部&接近于小级别下降通道的上轨）。
英镑/美元 – 看涨旗形突破失败，重拾小级别下修
- 英镑/美元下破关键的短线支撑位1.2880，表明11月18日爆发的前小级别“看涨旗形”突破失败。
- 受制于关键的短线水平阻力位1.2975转向看跌，后市可能扩大下修，目标下个短线支撑位1.2700（10月11/16日低点到10月21日高点的38.2%回档位），最大目标1.2570。
- 但若小时图收复1.2975，则重振看涨基调，后市可能展开新一轮上涨推动浪，目标中级阻力位1.3210/3240（4月3日/5月3日波段高点区域&斐波纳契扩展位）。
美元/日元 – 继续盘整
- 美元/日元继续在8月26日低点以来的中线看跌“上升楔形”区间内盘整，伴随着错综复杂的要素。
- 交投于109.05-108.25区间内转向中立，要触发下破并先后下探支撑位107.90和106.60，空头需要小时图收于108.25下方。但若小时图收上109.05，后市可能上涨并回踩11月8日波段高点109.50高点，甚至上述楔形的上轨110.25/60 (也是2016年6月低点以来前主上升支撑位)。
澳元/美元 – 下跌基调保持完好
- 我们的看法没有改变，受制于关键的短线水平阻力位0.6845继续看跌，后市可能回踩11月14日的小波段低点区域0.6770，而若下破该位，巩固更多潜在下跌，目标近期支撑位0.6720 (10月9/16日波段低点区域&11月5日高点以来小级别下降通道的下轨)。
- 但若小时图收上0.6845，上述看跌基调落空之余逼空回踩0.6900/6930 (10月31日/11月5日波段高点&2018年12月3日高点以来主下降通道的阻力)。
图表来自eSignal
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