油价势如破竹创下7年新高，后市重要阻力在90.00上方- 嘉盛集团官网

美国原油期货上破88.00附近的上周高点，创下逾七年最高点。从图表看，直至90.00上方，一路没有任何重要阻力位。

Matt Weller
作者： 市场研究主管
2022/1/28 17:02:00
Matt Weller
作者： 市场研究主管

油价当前反弹势如破竹。

该所谓“黑金”正连续第3天扩大涨幅，很有可能实现连续第6周上涨，完全不顾Omicron变异病毒野火烧不尽般在全球蔓延引发的需求不振的担忧，以及美元在昨天透露强硬信息的FOMC会议后的飚升。

对交易者而言更重要的是，美国原油期货上破88.00附近的上周高点，创下逾七年最高点。从图表看，直至90.00上方，一路没有任何重要阻力位：

来源: StoneX, TradingView

 

如上图所示，下个重要阻力位将在91.00一线的中轨，那是四季度回撤行情的127.2%扩展位与2014年以来前支撑-现阻力相汇处。西得州原油如果攻克该区域，可望迅速走高，甚至可能上攻100后才会止步。

技术交易者眼下将观察21天指数移动均线、14RSI指标的上涨趋势线等短线趋势指标，留意是否出现近期上涨趋势可能减弱的信号。

当然，在说明技术面的同时我们也必须强调推动油价走势的基本面因素，否则就是失职。昨天，有OPEC+消息人士将油价最近的上涨归因于紧张的俄乌地缘政治局势。目前来看，这个主题没有任何很快消退的迹象。

OPEC+将在这样的背景下于下周召开常规政策会议。大多数观察人士认为，OPEC+维持计划，批准3月小幅增产40万桶/天左右。除了全球市场供需平衡的因素，很多OPEC成员国也一直受制于本地产能束缚而难以增产。所以，OPEC+看起来不大可能很快大举增产。

原油多头手握技术面和基本面利好，暂时明显处于上风

 

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