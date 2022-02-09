美国CPI前瞻：通胀正接近于触顶吗？ - 嘉盛集团官网

美国1月CPI年率料升至7.3%。此前揭晓的12月CPI年率飚升至7%。

2022/2/9 14:28:00

美国定于周四早上揭晓CPI数据。继12月年率飚升至7%之后，1CPI年率料升至7.3%。另外，剔除食品与能源的核心CPI1月读数料自5.5%的前值升至5.9%。请注意，美联储的通胀目标为2%

事实上，该数据是美联储重点关注的数据。鲍威尔在上次FOMC会后召开的新闻发布会上表示，通胀风险依然趋于上行；通胀可能上涨且持续时间长于预期；“供应链困境没有丝毫松动”；“FOMC有意在3月加息”。市场眼下着重关注的是：美联储加息25个基点还是50个基点？市场也在思考，美联储在第一次加息之后多久将开始收窄债券持仓。如果CPI高于预期，收窄的时间可能提前。

在利率上升的担心作用之下，债券收益率走高。美国10年期基准债券收益率周二最高摸至1.97%，创下20197月以来最高点，只比2%的心理整数关口低几个基点。请注意，RSI正与收益率背离，可能暗示收益率在重拾更大的上涨趋势之前先行回调。

来源: Tradingview, Stone X

 

10年期美债收益率4小时图在23日打破三角旗形态后不断上涨，该形态的目标为突破位加上三角旗旗杆长度，本例中在2.14%附近。但在到达该目标之前还有多个绊脚石，包括2%的心理整数关口、119日高点到124日低点行情的161.8%扩展位，即2.023%附近。第一支撑位在119日高点1.902%附近，然后是1.743% - 1.80%支撑区间，落在三角旗尖端附近，接着是119日低点1.694%

来源: Tradingview, Stone X

 

周四的CPI如果报在符合预期的7.3%，将是19822月以来的最高点。但交易者将继续思考，观察CPI何时触顶。美国债券收益率将继续上涨吗？美联储为了阻止其上涨将开始加息，甚至在3月加息50个基点吗？这些问题或可在周四的CPI报告中找到答案。

 

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