新冠药物有望面世加上油价反弹推高股市，关注欧洲央行









欧元区GDp与欧洲央行深受关注

今天经济日历繁忙，欧元区将公布系列数据，包括德国零售销售、欧元区通胀与德国失业数据。但最受关注的将是欧元区GDP和欧洲央行货币政策宣告。

欧元/美元在欧元区一季度GDP发布之前保持稳健。继2019年四季度增长1%之后，一季度GDP据预测萎缩3.3%。该数据将反映由意大利率先于3月第二周开始封锁造成的影响最近的数据有意外差于预期的倾向，所以，GDP弱于预期的可能性也不小。

在欧盟各领导人未能就欧元区经济复苏计划达成一致后，现在全看欧洲央行的了。市场预测欧洲央行扩大PEPP量化宽松计划，最可能落在“折翼天使”高息债券，甚至可能和美联储一样，将垃圾债也纳入购买范围。市场的期待高涨，如果欧洲央行没有兑现这些期待，可能拖累欧元/美元下探1.08。



欧元区GDp与欧洲央行深受关注今天经济日历繁忙，欧元区将公布系列数据，包括德国零售销售、欧元区通胀与德国失业数据。但最受关注的将是欧元区GDP和欧洲央行货币政策宣告。欧元/美元在欧元区一季度GDP发布之前保持稳健。继2019年四季度增长1%之后，一季度GDP据预测萎缩3.3%。该数据将反映由意大利率先于3月第二周开始封锁造成的影响最近的数据有意外差于预期的倾向，所以，GDP弱于预期的可能性也不小。在欧盟各领导人未能就欧元区经济复苏计划达成一致后，现在全看欧洲央行的了。市场预测欧洲央行扩大PEPP量化宽松计划，最可能落在“折翼天使”高息债券，甚至可能和美联储一样，将垃圾债也纳入购买范围。市场的期待高涨，如果欧洲央行没有兑现这些期待，可能拖累欧元/美元下探1.08。

新冠病毒治疗药物的研发有出现进展的迹象，加上油价继续上扬，FTSE在积极的氛围中指向高开。新冠病毒治疗药物的试验取得鼓舞人心的结果，刺激乐观情绪并继续驱动市场。Anthony Fauci评论称，Gilead的抗病毒药物remdesivir在试验的早期结果显示其帮助病人迅速康复，所以该药将成为治疗新冠病毒感染者的标准药物。有关新冠病毒药物或疫苗的任何鼓舞人心的消息都将有助于改善人气。市场充分意识到，任何治愈或预防都将促使经济迅疾回到疫情爆发前的水平。即使没有治愈的药物，病毒的传播得到控制的话也令市场满意。说到病毒的蔓延，我们现在的情况肯定好于一个月前，但歌唱胜利也为时过早。油价扩大涨势周四油价继续上扬，扩大前一时段的巨大涨幅。有乐观的看法认为，原油供应泛滥的情况也不似最初恐惧的那么严重。还有信号显示，随着各州与许多国家放松封锁，燃油需求正开始缓慢增加。6月期原油期货在前一时段飚升22%，周四早盘再涨13%，最高触及17.73。我们认为原油市场还会震荡，但市场给人已经度过最糟糕时期的感觉，至少油价已经筑底。随着各国逐渐重启经济活动，需要将继续缓慢增加。油价面临的最大风险可能是疫情二次传播迫使各国重新封锁。德国的新冠感染人数再度增加、增速又一次加快，今后可能被迫重新推出更严格的封锁措施。只要这些真切的风险没有消除，我们就可能看到油价在这些价位附近继续震荡。任何美国增加原油储备或OPEC进一步减产，都有望令正在形成的底部上抬。