新冠治疗新消息提振市场情绪





在新冠疫苗乐观情绪的带动下，亚洲市场隔夜走高，欧洲证交所开盘上扬。FDA批准使用康复病人血清作为新冠肺炎病人治疗选择，新一周伊始，市场交投上行。虽然这绝非世界正在苦苦等待的新冠病毒解药，但它肯定代表着朝正确方向迈进的又一步。此外，特朗普正在考虑绕过美国正常监管，赶在11月总统选举前批准牛津大学和阿斯利康(AstraZeneca)联合研制的新冠疫苗在美国使用。这个消息令乐观情绪更加高涨。如果疫苗于美国大选前面世，肯定会给特朗普竞选活动和人气带来亟需的巨大支持。时机就是一切。今天的经济日程清淡，这也意味着投资者将很容易受到风险情绪和新冠数据的影响。随着本周的推进，德国和美国的GDP数据将成为焦点，然后是周四杰克逊霍尔在线年会。届时，投资者将密切关注美联储货币政策路径线索。尽管美国近期的商业活动和房屋销售数据提振市场情绪，但围绕需要更多货币政策来保持经济复苏正轨的预期正在升温。欧洲第二波新冠疫情担忧令涨幅受限尽管疫苗消息提振市场情绪，欧洲新冠病例上升警报预计将抑制涨势。周日，法国新增病例超过4000例，创下4月中旬以来单日最大增幅。西班牙新冠病例上升势头同样令人瞩目，该国上周新增8000例感染病例。随着人们外出度假和参加夏季聚会，欧洲感染数字增加。Bunzl恢复派息公司新闻方面，Bunzl宣布将恢复派息，此前该公司公布上半年利润增长16.6%。Bunzl的多样化产品和多国运营基础意味着该公司在当前挑战性环境中表现良好，同时Bunzl的防御性质也吸引了投资者。该公司股价已较3月低点上涨90%，迄今累计涨幅超过15%。不过，瑞银分析师预计下半年形势将更为严峻，该公司展望也因此更为平淡。富时图表富时指数早盘上涨1%，在4小时图中突破50均线。富时目标看向100均线6102和200均线6125。一旦拿下这两个水平，或有更多多头入场。即时支撑可见于5950(8月21日低点)。