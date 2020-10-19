封锁限制措施、中国数据良莠不齐及疫苗乐观情绪

富时指数看来将落后于其他欧洲股指，后者在积极的亚洲时段后开盘小幅走高。亚洲股市攻入近期两年半高点。有迹象显示中国的经济复苏势头正在增强，再加上新冠疫苗乐观情绪和美国财政刺激政策希望，所有这些都助力抵消了对欧洲新冠病例攀升和封锁限制进一步收紧的担忧情绪。





中国第三季度GDP增长4.9%，略低于5.2%的预期，但仍高于第二季度的3.2%增速。尽管数据令人失望，但仍有些令人鼓舞的迹象，比如消费好转，工业生产持续走强。月度经济指标实际上超出预期，表明复苏动能正在增强，预示着下季度前景看好，人们希望中国能够帮助带动全球经济重回正轨。

疫苗乐观情绪

新冠疫苗乐观情绪周初提振市场情绪。辉瑞公司周五宣布，新冠疫苗有望在今年年底前上市。鉴于疫苗是使经济增长恢复到疫情前水平最可靠也是最为迅速的方法，任何围绕疫苗的乐观暗示往往都会提振风险情绪，推高股票等高风险资产需求。然而，由于强生公司和礼来公司最近令人失望的疫苗动态，市场意识到，新冠疫苗的道路应该不会那么平坦。





财政刺激计划

在美国国内，“他们会实施，他们不会实施”财政刺激方案的跷跷板游戏还在继续。众议院议长南希•佩洛西的最新言论表明，民主党和共和党仍有可能在美国大选前达成协议。事实上，特朗普也在推动一项超过2万亿美元规模刺激方案的消息同样也令市场精神为之一振，因为这个数字显然要更接近民主党要求的2.2万亿美元一揽子纾困计划规模。不过他仍需说服共和党中的鹰派人士。

封锁措施限制上涨

对新冠病例不断攀升的担忧导致涨幅受限。由于英国每天新增感染病例超过1.6万例，英国大部分地区都实施了更为严格的封锁措施，数据显示，英国2020年上半年的商店关闭数量创下历史记录。随着冬季的到来，英国将面临更为严格的封锁限制，加上政府没那么慷慨的就业支持方案，经济前景仍然非常黯淡。

房价飙升，房屋建筑商备受关注

随着英国房价10月继续飙升，房屋建筑商将再次成为焦点。新一轮住房需求激增推动房价上涨并攻入四年来最高水平。事实证明，在经历了封锁期之后，购房者准备为获得更大的居住空间支付溢价。房地产市场目前显然处在热点位置，但随着失业率飙升，乌云开始积聚，房地产市场的强劲势头不太可能持续到明年。

富时图表