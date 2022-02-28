美国住房市场触顶？- 嘉盛官网

美国昨天公布1月新屋开工月率下降4.1%（预期下降0.5%，前值上升0.3%），出现2021年12月以来首次下降的情况，降幅也是7月减少5.7%以来之最。美国今天公布的1月成屋销售月率为6.7%，而预估为下降1%，前值为下降3.8%。周初公布的2月11日当周MBA30年期抵押贷款利率为4.05%，达到逾2年最高点。购房者抢在利率上升之前出手了吗？开发商察觉了些什么并开始减少住房开工量了吗？如果是，那么住房销量可能下降而房价可能下跌。12月S&P/Case Schiller房价指数将于本周揭晓，预期上升0.8%。但请注意，这是12月的数据，而前述住房数据为1月数据。

如果美国利率继续上升，那么美元可能随之走高。澳元/美元继2021年2月25日构筑0.8000高点至今已经下跌近一年。该货币对2021年6月-11月期间盘整并形成对称三角形，最终于2021年11月19日在0.7275附近向下突破，后跌至2020年11月3日以来水平支撑位0.6990附近并企稳。澳元/美元在1月31日反击该位，目前挺进另一对称三角形的尖端附近，即0.7200一线。

来源: Tradingview, Stone X

如果美元确实走高，澳元/美元4小时图可能下跌，第一支撑位在50天均线0.7172附近（请看日图），然后可能下看三角形上斜趋势线0.7150附近，接着是1月28日低点到2月10日高点行情的61.8%回档位0.7075附近和1月28日低点0.6975。如果澳元/美元上涨，第一阻力在今天高点0.7228，那也是通道的上轨下斜趋势线，如果攻克，可能先后上看2月20日高点0.7249和1月13日高点0.7313。

来源: Tradingview, Stone X

成屋销售1月的飚升是否为购房者抢在利率上升前买入的结果？是否已是最高点？开发商看来认为住房市场已触顶，在1月减少新屋开工量。如果利率继续上升，请留意美元可能随之走高，继而推动澳元/美元跌至近期新低。

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