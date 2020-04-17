美国发布重启计划，推动英国受疫情暴击的个股反弹





英国政府为大型企业提供金融援助，以及白宫昨天发布的重启美国经济活动的详细计划正在帮助英国蓝筹股今天早上走高。美国的该项计划分段实施，那些最容易受感染的继续留在家里，而那些风险系数低的工人返回工作岗位。各企业第一步将被允许恢复25%-40%的产能，然后逐渐加大。美国总统顾问团没有明确规定重启时间表，而是表示将交由各州州长根据本州疫情的不同阶段做出决策。英国股市中那些遭疫情冲击最严重的一些个股，比如油轮运营商Carnival、博彩连锁Flutter、酒店与航空股等在反弹，反弹幅度介于7%到10%之间。Rio Tinto最新数据提振矿业股全球矿业公司Rio Tinto宣布，来自中国的订单不仅恢复到正常水平，而且同比增加5%。该消息使得矿业股同样上涨。该数据加上股价随后的上涨同样解释了市场缘何忽略有关中国经济一季度萎缩近7%的消息。正常情况下，这样的消息会导致市场螺旋式下跌。