市场相信英国将避免无协议脱欧，外汇市场与债券市场走高

在又一脱欧不确定周拉开序幕之际，FTSE今天早上走走停停寻找方向。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/10/21 16:17:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

在又一脱欧不确定周拉开序幕之际，FTSE今天早上走走停停寻找方向。

英国议会在周六投票搁置对首相的脱欧协议进行讨论，迫使后者提请欧盟将10月31日的脱欧日期后延。因为这样的提请还伴随着首相署名的、表示自己实际上反对延期的信函，欧盟很可能不会表态。

撇开欧盟的困惑不谈，脱欧今天的主舞台将回到议会，因为首相要求议会对他的协议展开投票。正如特里莎·梅在辩论中所说的：“我有强烈的似曾相识的感觉。”

投资者似乎越来越相信，不管今天投票的结果是什么，脱欧都将避免无序的后果。这种新涌现的乐观情绪不仅渗透进外汇市场，也影响到债券市场，其中英镑在伦敦时段开盘后超初下跌，但慢慢回到5月高点1.30上方。英国政府债券殖利率同样回升。

英镑回升，银行股反弹

FTSE几乎走平，受到正在推进剥离M&G业务计划的Prudential股价下滑10%的拖累。随着英镑先跌后涨，银行股的成交量最大，其中苏格兰皇家银行（Royal Bank of Scotland）与劳埃德（Lloyds）稳稳地领涨。而原油公司的股票则承压，原因是油价微微下跌还有对中国经济增长前景的关切加深。




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