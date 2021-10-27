大宗商品市场交易时间：一天内的最佳交投时间是什么时候？ - 嘉盛集团官网

什么是大宗商品市场的交易时间？

视乎所选交易的市场不同，大宗商品市场几乎每天24小时、每周五天可以交易 – 大部分大宗商品市场在周五晚上到周日休市。和外汇市场交易时间不同的是，大宗商品市场没有需要留意的全球时段，一般按资产类别和相应的交易所进行划分。

大宗商品市场开盘时间

下表是我们最受欢迎的部分大宗商品市场的交易时间：

市场名称 现货（非到期合约） 期货 期权 美国原油（西得州原油） 周日凌晨4：00-周五晚上8：15（晚上9：00-10：00休市） 周日晚上10：00-周五晚上9：00（晚上9：00-10：00休市） 周日早上7：05-周五晚上8：00（晚上9：00-10：00休市） 英国原油（布伦特） 周日凌晨1：00-周五晚上11：00 24小时 无 取暖油 无 周日晚上10：00-周五晚上9：00 无 汽油 无 24小时 无 黄金 周日晚上10：00-周五晚上8：15（晚上9：00-10：00休市） 周日晚上10：00-周五晚上9：00（晚上9：00-10：00休市） 周日早上7：05-周五晚上8：00（晚上9：00-10：00休市） 白银 周日晚上10：00-周五晚上9：00（晚上9：00-10：00休市） 周日晚上10：00-周五晚上9：00（晚上9：00-10：00休市） 无 玉米 无 周日中午12：00到周五下午6：15（中午12：45-下午1：30和下午6：20-中午12：00休市） 无 伦敦小麦 无 周日上午9：25-周五下午5：28 无

大宗商品一天中的最佳时间？

大宗商品在不同交易时间内的交投水平并不相同，因此我们必须了解进入和退出市场的时间，交易策略才有机会取得最佳结果。

不同的大宗商品市场一天中的最佳交易时间显然不同，还要取决于大宗商品交易所的规定，但以下是几个热门的交易时段。

西得州原油： 在美国东部时间上午 9:00 至凌晨 2:30 的传统交易时间内，西得州原油呈现高交易量。

农产品期货： 世界农业供求估计报告（ WASDE ）每次发布都会对玉米、小麦和大豆等农产品大宗市场的交易量产生影响 – 继而影响价格。

黄金： 伦敦时段开盘，即标准时间早上 8 ： 00 以及华尔街开盘，即标准时间下午 1 ： 30 前后的波动通常更高，大量订单在开盘铃声一响即涌现。

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