大宗商品市场交易时间：一天内的最佳交投时间是什么时候？ - 嘉盛集团官网

各国交易所提供范围广泛的大宗商品市场交易，活跃的大宗商品交易者因此几乎每天24小时、每周五天都可以找到交易机会。本文带大家了解大宗商品商场的开盘和收盘时间以及一天中的最佳交易时间。

作者： 高级财经作者
2021/10/27 20:56:00
作者： 高级财经作者

什么是大宗商品市场的交易时间？

视乎所选交易的市场不同，大宗商品市场几乎每天24小时、每周五天可以交易 大部分大宗商品市场在周五晚上到周日休市。和外汇市场交易时间不同的是，大宗商品市场没有需要留意的全球时段，一般按资产类别和相应的交易所进行划分。

 

大宗商品市场开盘时间

下表是我们最受欢迎的部分大宗商品市场的交易时间：

市场名称

现货（非到期合约）

期货

期权

美国原油（西得州原油）

周日凌晨400-周五晚上815（晚上900-1000休市）

周日晚上1000-周五晚上900（晚上900-1000休市）

周日早上705-周五晚上800（晚上900-1000休市）

英国原油（布伦特）

周日凌晨100-周五晚上1100

24小时

取暖油

周日晚上1000-周五晚上900

汽油

24小时

黄金

周日晚上1000-周五晚上815（晚上900-1000休市）

周日晚上1000-周五晚上900（晚上900-1000休市）

周日早上705-周五晚上800（晚上900-1000休市）

白银

周日晚上1000-周五晚上900（晚上900-1000休市）

周日晚上1000-周五晚上900（晚上900-1000休市）

玉米

周日中午1200到周五下午615（中午1245-下午130和下午620-中午1200休市）

伦敦小麦

周日上午925-周五下午528

 

大宗商品一天中的最佳时间？

大宗商品在不同交易时间内的交投水平并不相同，因此我们必须了解进入和退出市场的时间，交易策略才有机会取得最佳结果。

不同的大宗商品市场一天中的最佳交易时间显然不同，还要取决于大宗商品交易所的规定，但以下是几个热门的交易时段。

  • 西得州原油：在美国东部时间上午9:00至凌晨2:30的传统交易时间内，西得州原油呈现高交易量。
  • 农产品期货：世界农业供求估计报告（WASDE）每次发布都会对玉米、小麦和大豆等农产品大宗市场的交易量产生影响 继而影响价格。
  • 黄金：伦敦时段开盘，即标准时间早上800以及华尔街开盘，即标准时间下午130前后的波动通常更高，大量订单在开盘铃声一响即涌现。

 

 

 

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