大宗商品市场交易时间：一天内的最佳交投时间是什么时候？ - 嘉盛集团官网

什么是大宗商品市场的交易时间？
视乎所选交易的市场不同，大宗商品市场几乎每天24小时、每周五天可以交易 – 大部分大宗商品市场在周五晚上到周日休市。和外汇市场交易时间不同的是，大宗商品市场没有需要留意的全球时段，一般按资产类别和相应的交易所进行划分。
大宗商品市场开盘时间
下表是我们最受欢迎的部分大宗商品市场的交易时间：
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市场名称
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现货（非到期合约）
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期货
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期权
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美国原油（西得州原油）
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周日凌晨4：00-周五晚上8：15（晚上9：00-10：00休市）
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周日晚上10：00-周五晚上9：00（晚上9：00-10：00休市）
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周日早上7：05-周五晚上8：00（晚上9：00-10：00休市）
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英国原油（布伦特）
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周日凌晨1：00-周五晚上11：00
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24小时
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无
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取暖油
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无
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周日晚上10：00-周五晚上9：00
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无
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汽油
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无
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24小时
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无
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黄金
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周日晚上10：00-周五晚上8：15（晚上9：00-10：00休市）
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周日晚上10：00-周五晚上9：00（晚上9：00-10：00休市）
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周日早上7：05-周五晚上8：00（晚上9：00-10：00休市）
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白银
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周日晚上10：00-周五晚上9：00（晚上9：00-10：00休市）
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周日晚上10：00-周五晚上9：00（晚上9：00-10：00休市）
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无
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玉米
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无
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周日中午12：00到周五下午6：15（中午12：45-下午1：30和下午6：20-中午12：00休市）
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无
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伦敦小麦
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无
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周日上午9：25-周五下午5：28
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无
大宗商品一天中的最佳时间？
大宗商品在不同交易时间内的交投水平并不相同，因此我们必须了解进入和退出市场的时间，交易策略才有机会取得最佳结果。
不同的大宗商品市场一天中的最佳交易时间显然不同，还要取决于大宗商品交易所的规定，但以下是几个热门的交易时段。
- 西得州原油：在美国东部时间上午9:00至凌晨2:30的传统交易时间内，西得州原油呈现高交易量。
- 农产品期货：世界农业供求估计报告（WASDE）每次发布都会对玉米、小麦和大豆等农产品大宗市场的交易量产生影响 – 继而影响价格。
- 黄金：伦敦时段开盘，即标准时间早上8：00以及华尔街开盘，即标准时间下午1：30前后的波动通常更高，大量订单在开盘铃声一响即涌现。
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