Coinbase何时公布二季度财报？

全球成交量排名第二的数字加密货币交易所Coinbase三个月前在纳斯达克公开上市，现定于周二盘后市场公布二季度财报。

Coinbase二季度财报展望

这将是该公司第二份财报。Coinbase最近的股价表现一直不如人意，相比上市首日的高点下滑35%，至270美元，但比7月触及的低点还是上涨30%强。高盛分析师指出，在股价出现如此幅度的下跌之后有望出现某种重新买入的机会。高盛分析师目前认为，周二市场可能意外迎来利好。

二季度比特币在重重疑问中摸至历史高点后暴跌至3万美元，投资者纷纷退出导致数字加密货币领域的交投减少。

尽管如此，市场依然预期Coinbase二季度财报强劲，其中营收预期值为17亿美元、每股盈利自3.05的前值降至2.34。市场将重点关注该公司的订阅与服务营收（一季度达到5600万美元）和用户增长数字。该公司将月度成交量的指导值从年初的550万上修至700万。有关监管的传言可能不利于公司的业绩。

随着周末比特币价格两个月中首度击穿4.5万美元，数字加密货币价格的变化同样可能影响Coinbase的股价。数字加密货币领域的坚挺走势正在提振该公司财报发布前的股价。

Coinbase股价后市展望

Coinbase股价业已站上6月29日高点构成的关键阻力位161，打开了扩大上行的空间。不过，因为RSI进入了超买区域，股价可能在当前价位附近展开整理，甚至下跌。当前下档支撑位在161，而多头可能剑指5月12日波段高点306。

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