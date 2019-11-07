美元/人民币或下破关键支撑位6.9600

金融市场本周又是多事之秋的一周，高潮是昨天中国与美国贸易谈判取得进展的消息。该消息释放风险资产的压力，使其反弹。

2019/11/8 10:17:00

金融市场本周又是多事之秋的一周，高潮是昨天中国与美国贸易谈判取得进展的消息。该消息释放风险资产的压力，使其反弹。

但和过去无数次上演的一样，很快就出现了与上述消息相背的消息，并导致风险资产迅速回吐之前斩获涨幅的很大部分。

但面对越来越多的证据显示贸易战正在损害双方利益，我们或许有理由相信所谓的“事出必有因”。

加拿大皇家银行（Royal Bank of Canada）隔夜公布的报告显示，今年截至9月末，美国从中国的进口自3990亿美元降至3450亿美元，下降了540亿美元。美国加征的关税在按计划实行，而中国进口下降的速度在最近几个月加快。

贸易关系的美国方面，如果在众议院启动弹劾之前签署贸易协议，将是一个可喜的结果并显著助力美国总统在2020年的连任。

这就引出了如下问题：哪（几）个市场在关税税率下调时可能拥有更高的透明度？从这个角度看，中国人民币是一个很好的观察对象。

在10月初美中贸易休战的消息出炉后，市场计出预定加征关税最后一轮的执行，美元/人民币随后自7.15附近跌至7.00下方。

如果文初的消息中肯并且关税下调从8月初宣布、9月实施的那些关税开始着手，那么美元/人民币再度回吐其2019年涨幅可能是合理的假设。

即将签署的贸易协议与可能落实的关税部分撤销，理应转化为美元/人民币下破6.9600附近的关键支撑位后下探7月30日价格6.8750。


CNY - where there is smoke there is fire

美元/人民币周图

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2019118日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。


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