标普500指数本周可能继续下跌，短线方向系于3430/10

上述行情的背景是疫情第二轮传播加速以及美国在众议院议长南希·佩洛西（Nancy Pelosi）制定的最后期限，即明天之前推出新的财政刺激计划方面几无进展。

市场的反应突显出其依然敏感于财政刺激方面的对话。如果暂时将政治因素考虑在内的话，我无法想象民主党人会同意一项可能利于美国现任总统连任的财政刺激计划。

如果民调证实无误，那么民主党将很快能够在大选后不久即推出自己的财政刺激计划。考虑到这点，民主党此时更不大可能支持新的财政计划。

在短期财政刺激计划前景减弱的背景下，合理推测股市本周有非常高的几率继续下跌。纳斯达克指数期货空头头寸最近出现全球金融危机以来幅度最大的平仓，表明高贝塔纳指的情况远好于9月修正期的状态。

现在来看图表。我们在10月初上次更新标普500指数时的观点是，9月期间3587高点到3198低点的回撤完成了“abc”下修。但需要突破与日图收上3420/30关键阻力区域的形式确认已重拾上涨趋势。

之后标普500指数最高摸至3541，并且上破上文提到的、现转为关键支撑位的3430/20。

所以，如果要维持短线向上趋势，标普500指数不能突破/收于3430/10下方，否则可能面临回踩9月低点3198以来区间下轨的风险。