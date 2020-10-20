标普500指数本周可能继续下跌，短线方向系于3430/10

标普500指数期货昨天在好于预期的中国经济活动数据与重燃的财政刺激协议期待帮助下反攻3500，但隔夜时段最终令人失望：收低1.63%，报3427。

2020/10/20 11:30:00

上述行情的背景是疫情第二轮传播加速以及美国在众议院议长南希·佩洛西（Nancy Pelosi）制定的最后期限，即明天之前推出新的财政刺激计划方面几无进展。

市场的反应突显出其依然敏感于财政刺激方面的对话。如果暂时将政治因素考虑在内的话，我无法想象民主党人会同意一项可能利于美国现任总统连任的财政刺激计划。

如果民调证实无误，那么民主党将很快能够在大选后不久即推出自己的财政刺激计划。考虑到这点，民主党此时更不大可能支持新的财政计划。

在短期财政刺激计划前景减弱的背景下，合理推测股市本周有非常高的几率继续下跌。纳斯达克指数期货空头头寸最近出现全球金融危机以来幅度最大的平仓，表明高贝塔纳指的情况远好于9月修正期的状态。

现在来看图表。我们在10月初上次更新标普500指数时的观点是，9月期间3587高点到3198低点的回撤完成了“abc”下修。但需要突破与日图收上3420/30关键阻力区域的形式确认已重拾上涨趋势。

之后标普500指数最高摸至3541，并且上破上文提到的、现转为关键支撑位的3430/20。

所以，如果要维持短线向上趋势，标普500指数不能突破/收于3430/10下方，否则可能面临回踩9月低点3198以来区间下轨的风险。


Clock ticking down on S&P500

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2020年9月14日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。

相关主题： 股票 股票

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

Reddit上的热门股票趋势
Joshua Warner
十一月 28, 2022 04:00 上午
    波音第一季度财报预览：股票接下来怎么走？ 嘉盛集团官网
    Joshua Warner
    四月 27, 2022 06:25 上午
      微软第三季度财报预览：股票接下来怎么走？ 嘉盛集团官网
      Joshua Warner
      四月 26, 2022 04:35 上午
        科技巨头股一季度财报前瞻：估值或遭遇重大考验- 嘉盛官网
        Joshua Warner
        四月 22, 2022 03:30 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。