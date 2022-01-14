花旗集团四季度财报展望：能否不负所望？ - 嘉盛集团官网

花旗集团发布四季度财报的时间

花旗集团将于周五（1月14日）盘前市场公布四季度财报。

关注事项

花旗集团股价在2021年的表现差于其银行业竞争对手，但2022年迄今已上涨11%，跻身涨幅榜前列。

股价要想延续这样的势头，将需要四季度财报的表现令人刮目相看。

强劲营收

投资银行业务与股票交易业务的强力扩张提振三季度的业绩，并且有望再度发力，促使四季度营收强势增长。该行的全球消费金融(GCB)事业的业绩同样有望改善。

花旗集团的业务涵盖商业银行与投资银行，而这两个业务板块的需求预计都很旺盛。2021年在股票市场交易和IPO融资业务方面表现稳健，而消费者需求、房价、抵押贷款需求同样亮眼。

对于四季度营收的主流预期为168.5亿美元、EPS为1.71美元。2020年四季度以来，花旗集团的营收结果都没有令人失望，而EPS则是2015年以来从来没有低于预期。

展望

展望后市，美联储在2022年加息的前景将有助于提高净息收入和净息差。与此同时，投资银行与股票交易业务的好势头有望再延续一段时间。

股价

花旗股价出色表现的背后可能是对经营业绩的高度期待，也可能是对美联储在新宏观经济形势下加息的预期。如果后者属实，那么好的业绩数字仍有推高股价的潜力。

花旗集团股价后市展望

股价正在延续从2021年12月低点57.70反弹的行情，此前收复了50天和100天简单移动均线。但从K线形成长上影线和RSI探入超买区域判断，股价在扩大上涨之前可能先行走弱。

如果业绩不如人意，股价可能下探50天简单移动均线，短线上涨趋势因此落空。

与此同时，业绩表现不俗的话可望带动股价上攻11月15日高点69.72和10月高点73.55。







如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

请按照以下简单的步骤开户

1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2. 账户开通后进行账户注资

3. 下载安装并登录交易平台即可交易

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan