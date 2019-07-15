花旗的财报给美国银行巨头的财报前景蒙上阴影

有关花旗集团（Citigroup）可以给美国银行巨头的财报季带来开门红的期待并未实现。

这家市值1650亿美元的银行，资产规模在摩根大通（JPMorgan）和“米诺鱼”摩根士丹利之间，报告每股收益和收入好于预期。这样的结果一开始提振公司股价，但投资者很快揭开面纱并发现了不乐观的真相。即其质量实堪忧，详见下文：

每股收益 1.83美元，高于预期的1.80美元，但原因在于公司通过股票回购等手段使得流通股同比减少10%。另一个原因是优惠税率。

1.83美元，高于预期的1.80美元，但原因在于公司通过股票回购等手段使得流通股同比减少10%。另一个原因是优惠税率。 收入 同样好于预期。收入增加2%，至187.6亿美元，高于Bloomberg对分析师调查得出的185.2亿美元平均值。但收入的增加几乎同样是由于另一个只出现一次的因素：花旗持有股价的交易平台和科技集团Tradeweb在二季度上市，花旗从中获得3.5亿美元的税前收入。

同样好于预期。收入增加2%，至187.6亿美元，高于Bloomberg对分析师调查得出的185.2亿美元平均值。但收入的增加几乎同样是由于另一个只出现一次的因素：花旗持有股价的交易平台和科技集团Tradeweb在二季度上市，花旗从中获得3.5亿美元的税前收入。 花旗集团的 交易 业务下滑5%，不及预期，原因是股市市场的收入减少9%，至7.9亿美元，同样不及预期的8.24亿美元。各种业务的（某种）亮点来自债券、大宗商品和外汇交易的部门，即FICC。FICC的收入减少4%，至33.2亿美元，但还是好于预期的29.9亿美元。

业务下滑5%，不及预期，原因是股市市场的收入减少9%，至7.9亿美元，同样不及预期的8.24亿美元。各种业务的（某种）亮点来自债券、大宗商品和外汇交易的部门，即FICC。FICC的收入减少4%，至33.2亿美元，但还是好于预期的29.9亿美元。 投资银行 业务取得胜利，但同样代价高昂。花旗集团的投资银行业务为12.8亿美元，好于预期的12.5亿美元，但还是下降了10%。另外，债券承销出人意料地增长2%，今后似乎难以复制。介绍经纪业务持续疲弱，部分原因是并购减少36%。

业务取得胜利，但同样代价高昂。花旗集团的投资银行业务为12.8亿美元，好于预期的12.5亿美元，但还是下降了10%。另外，债券承销出人意料地增长2%，今后似乎难以复制。介绍经纪业务持续疲弱，部分原因是并购减少36%。 贷款增加3%，所以消费者业务至少看起来有良好的增长动能，但伴随着更多不可靠的细节。北美零售银行的净贷款亏损同比增加59%，与此同时，零售银行的收入持平。而且，花旗集团带来了二季度首个美国消费者信贷质量正在恶化的“实锤”。逾期90天的贷款增加9%，而逾期30-89天的贷款增加8%。

花旗的净利差基本保持稳定，减少2个基点，到2.70%。净利差是减去支付的利息与收取的利息后的利润表现的关键。净利差保持稳定表明花旗“节流”措施有可能在某个时候带来真正的成长。花旗首席执行官Michael Corbat预测，每年最多可节省6亿美元。支出减少2%，至105亿美元，比预期少1亿美元左右。

“节流”措施使得花旗仍有望实现最终股东回报（加上回购与分红）至少600亿美元的目标。该行的核心资本充足率持平于11.9%。前述目标面临的不利风险众所周知。首先，净利差是一场疲劳战，在美联储降息的环境中花旗难有胜算。其次，北美经济仍保持健康，但对衰退正“虎视眈眈”的关切甚嚣尘上。花旗相对同行更多地暴露于全球经济的风险下，则是第三个不利风险。花旗的交易业务收入连降3个季度，并且此时节流项目仍在贯彻当中，这个风险尤为真切。

花旗的强劲美国竞争对手，也将在接下来几天发布财报。因为这些银行巨头们面临着相似的不确定性，它们的股价都略微承压。对于渴望了解不断变化的利率环境和经济动荡会如何影响银行部门的投资者来说，这第一家大型银行的业绩进一步表明，银行业将很快需要加倍努力提高效率才能不“落水”。富国银行等联系较弱的银行间的竞争或许变得更加激烈。富国银行、摩根大通和高盛于周二（7月16日）发布报告。

关于花旗集团股价的图表

从下图可以看到，花旗集团的股价在最近的中线高点71.94附近触顶后走平。而且，4月底的顶点（现在构成牢不可破的阻力）本身也没能高于10月10日创下的前周期高点72.50附近。10月10日触顶后展开了冬季暴跌。由于短周期指标仍在上升（请看21天指数移动均线），股价仍可望上攻。关注近期顶部70转化而来的支撑位，如果失守，股价可能一路下滑至62。花旗集团的股价曾在62处对今年最清晰的上涨趋势做出整固。

花旗集团差价合约日图

来源: City Index



