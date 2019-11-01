中国制造业数据提振欧洲股市

中国制造业数据提振欧洲股市

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/11/1 17:09:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

意外强劲的10月中国制造业数据推动FTSE与大多数欧洲股市上涨。中国财新制造业指数意外上涨至51.7，高于50暗示活动在扩张而不是收缩，缓解了中国制造业正在萎缩的担心。但由于中国官方制造业PMI – 追踪大型企业（财新追踪的是中小企业） - 仍然报在萎缩区域49.3，现在庆祝可能为时过早。

再无悬念

在英国，真真切切地没有悬念了。FTSE今天领涨的是专业博彩公司Flutter Entertainment（前身为Paddy Power），上涨3%。随着反对党领导人胜出的几率从1/5下降至1/25后，该公司不得已取消了对12月大选胜出人选的押注。

油价仍在下跌

在美国能源信息署报告国内库存大幅增加后仅一天就有消息称，沙特阿拉伯成功增产。该消息推动油价回到60下方，出现最大的一周跌幅之一。有关美中两国是否一如当初规划于11月展开对话的怀疑同样推低油价，给中国后市的需求增长带来疑问。


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