FTSE低点回升

看起来美中阶段1贸易协议在起作用，因为中国在周一宣布，计划从新年开始降低进口冻猪肉和半导体的关税。欧洲股市基本仍在追赶中，但FTSE在NMC Health股价大涨带动下自开盘低点回升。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/12/23 17:13:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

看起来美中阶段1贸易协议在起作用，因为中国在周一宣布，计划从新年开始降低进口冻猪肉和半导体的关税。欧洲股市基本仍在追赶中，但FTSE在NMC Health股价大涨带动下自开盘低点回升。

尽调公司与卖空者Muddy Waters之间仍在进行着口水战，后者指责这家总部在阿布扎比的医疗保健公司虚报债务、进行了去向不明的投资，并致其股价上周初以来暴跌52%。NMC Health现在期望通过独立审查来平息Muddy Waters的指控，股价今天早上走高30%，但距离收复Muddy Waters发布指控前的水平仍有相当的差距。

英镑下跌

英国央行上周利率会议为明年降低借贷成本留下了空间，并给英镑造成残余下行压力。由于Andrew Bailey定于1月份接掌英国央行，有关货币政策未来走势仍有更多的不确定性。目前英镑兑美元和欧元回吐涨幅，但成交量已经呈现出假期前交易收缩的态势。


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