中国反转澳元/美元涨势

这提醒我们，在市场进入年底之际，推动行情的不仅有美国大选和新冠疫苗前景，中国也将继续影响市场短线走势。

2020/10/13 10:30:00

在中国人民银行昨天将外汇远期合约的风险准备金率自20%下调至零后，人民币的大幅下挫也证明了我们上述论点。20%的风险准备金率政策于2015年末首次出台，当时人民币在汇率改革后面临巨大压力。

为减缓因中美贸易紧张局势升级导致的人民币贬值，这个政策在2018年8月年再度引入。但自2020年5月以来，人民币已强劲上扬，而随着拜登在美国大选中获胜概率攀升及中美贸易紧张关系有所缓和，过去一周中，人民币加速升值。

取消20%的风险准备金率可能是为了减缓人民币进一步升值步伐，而不是试图扭转人民币升值的方向。除了消除企业对冲汇率风险的障碍外，取消风险准备金率还有助于保护中国经济复苏的增长路径。

如下图所示，自今年5月以来，澳元/美元和人民币一道强劲反弹。昨天人民币所面临的利淡消息，同样不利于澳元/美元。


China turns the tide on AUDUSD rally

此外，有关中国官方口头指示中国发电站和钢厂停用澳大利亚煤炭的报道也令澳元/美元承压。这将意味着中澳之间外交紧张局势升级，中国已不同程度上暂停了澳大利亚小麦、牛肉和葡萄酒等商品进口。

上述两个动态导致澳元/美元再度跌破关键支撑位0.7210，接下来或测试上周低点0.7095。简而言之，在过去24小时各新闻事件后，我们有足够理由来支持对澳元/美元和其他澳元货币对（包括澳元/日元和澳元/纽元）更为谨慎的短线看法。


China turns the tide on AUDUSD rally

来源：Tradingview。上述数据截止到2020年10月13日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。

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