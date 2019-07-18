贸易局势再现曲折，欧洲股市全线下跌

对于美中贸易谈判陷于停滞的关切正渗透市场并拖累全部欧洲股指走低。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/7/18 15:09:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
对于美中贸易谈判陷于停滞的关切正渗透市场并拖累全部欧洲股指走低。美国三大股指悉数下跌，那些与中国业务往来最密切的企业跌幅最大。欧洲股指中与中国关系更密切的DAX今天早上下跌0.9%。
FTSE同样下跌，并且跌幅最大的是矿业、原油生产商与公用事业股。中国购买了全球基础金属超过一半的量，所以FTSE中的金属生产商股特别容易受到中国贸易问题的冲击。
个股当中，FTSE 250成份股EI Group大涨近40%，因其接受了Slug & Lettuce连锁的持有者Stonegate Pub 13亿英镑的收购案。于上月被踢出FTSE100的廉价航空公司easyJet，报告三季度营收增加11%，股价因此同样上涨。

英镑随着美元下跌而企稳
英镑/美元在周三跌破1.24，今天早上则较为稳定，报在1.2474。但英镑/美元下跌的原因更多的是美元下跌而非英镑本身。美元兑大部分主要对手货币都下跌，部分原因是美债殖利率下降以及美中贸易局势再度趋于紧张的关切。

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