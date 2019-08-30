中国官方制造业PMI：重点关注新出口订单与就业分项指标

中国国家统计局将于标准时间8月31日0100发布8月制造业PMI报告。但大部分市场参与者更加关注财新Markit制造业PMI（定于标准时间9月2日0145发布），因其涵盖来自较小规模的私营企业，相较由较大型公司，主要是国有企业构成的官方数据，更能体现制造业的整体状况。

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2019/8/30 16:20:00
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中国国家统计局将于标准时间8月31日0100发布8月制造业PMI报告。但大部分市场参与者更加关注财新Markit制造业PMI（定于标准时间9月2日0145发布），因其涵盖来自较小规模的私营企业，相较由较大型公司，主要是国有企业构成的官方数据，更能体现制造业的整体状况。

不过，由于国有企业制造业的活动已经连续两个月低于50，官方制造业PMI数据仍然值得关注。中国6月和7月官方制造业PMI分别报在49.4与49.7，不利于中国乃至全世界经济的发展。此外，在当前美中贸易争端的背景下，有必要关注贸易不确定性对国有制造企业的影响程度，以及中央政府将因此采取多少财政与货币政策以对抗增长的放缓。

对于将要公布的官方制造业PMI，主流预期值为49.7，与7月实际值相近。接下来我们谈论该报告的各分项指标（新订单、新出口订单与就业）。

截至20197月中国官方制造业PMI分项指标的情况



就业与新出口订单领跌

  • 2017年4月以来就业指标开始萎缩（低于50），7月47.10的读数处于7年低点。
  • 新出口订单自2018年6月以来一直萎缩，前值报在46.90，略高于2月创下的7年低点的45.20。

所以，最新PMI报告中有关就业与新出口订单的分项指标特别值得关注，可以借其衡量国有制造企业的健康状况。

我的同事在“每周展望”报告中强调了在该数据发布前后可能发生明显行情的各种交易产品

接下来我们谈论其中一种交易产品，即中国A50的图表。

中国A50的中线技术面分析



  • 自从4月19日创下14249高点之后，该股指交投于一个“对称三角形”形态内。
  • 8月6日低点12637以来涨幅为8%的涨势现正逼近上述形态的上轨13800，伴随着日图RSI报在相应阻力位60下方不远处。
  • 艾略特波浪理论分析/分形分析暗示，后市可能下跌并回踩上述形态的支撑位12870（也是8月6日低点到8月23日高点的76.4%回档位&200天均线所在）。
  • 如果受制于关键的中线水平阻力位13800，并且下破13320，后市可能巩固下跌，目标12870。
  • 但若日图收上13800，上述看跌区间情境落空之余可能突破并回踩主阻力位14880（2015年6月/2018年1月波段高点区域）

图表来自Refinitiv & City Index Advantage TraderPro


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