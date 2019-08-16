美中贸易关系似有回暖，改善市场情绪

由于美中官员仍将于9月会晤，两国的贸易关系似有缓和并引发乐观情绪，亚洲股市反弹。中国宣布的支撑经济发展的刺激举措推升恒指与上证综指。
美国股市跟风，得到零售销售增加与沃尔玛巨头好于预期的财报的提振。但由于美国债券殖利率曲线连续第2天衰退，有关经济衰退的担忧加重。
欧洲股市上涨
伦敦证券交易所一度中断交易，但意外强于预期的7月零售销售（得到网络销售年率增长12.7%的驱动）则改善信心。
受到美中贸易关系方面的好消息带动，欧洲股市高开。科技股领涨STOXX 600，其中半导体公司AMS、Infineon Tech和STMicroelectronics均斩获可观的涨幅。请注意，可能不是所有地区都可以交易此产品。
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