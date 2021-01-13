央行发言人讲话拉低欧元/美元

在1月份头两周收益率大幅上升之后，美国利率市场仍为焦点。我们在昨天的文章中提到，有四位美联储官员通过自己的努力缓解了人们对联储可能很快开始缩减购债规模的担忧。

2021/1/14 10:45:00

这突显出政策制定者对利率上行的敏感度，以及他们维持长期超低水平利率的决心。而此背景下，美联储副主席克拉里达后来在纽约联储会议上的讲话也就更让人困惑了。

克拉里达表示，在通胀达到“持续一年的2%”前，美联储不会加息。

尽管一些人对这份声明所提供的指引表示欢迎，但要注意到，美联储更为青睐的通胀衡量标准：核心PCE目前接近1.4%。在未来的几个月里，随着天气变暖，疫苗更为普及且被压抑的需求得以释放，2%的通胀将很容易达成。

克拉里达的声明是否会在接下来的会议中被修正还有待观察。但欧元/美元似乎不愿冒任何风险，隔夜回落至1.2200下方，此前，欧元/美元在欧央行行长拉加德再次指出央行正在非常小心地监控汇率变动之后已然走低。

下图显示，在下破趋势线支撑1.2250后，近期回调已对欧元/美元自11月1.1602低点以来的上升趋势造成技术性损害。

后市来看，若跌破短线支撑1.2130/10区域或收于其下，将发出新一轮推低警告，汇价或回调探向中期支撑1.2050/00。若回调体现出修正性质，且1.2000附近显露稳定迹象，则回调将被视为欧元/美元重拾升势预期下的买入机会。

需要注意的是，若欧元/美元跌破并收于1.2000区域下方，中期看涨落空并发出更深回调正在展开的警告。


Central Bank speakers undermine EUR/USD

来源：Tradingview. 上述数据截止到2021114日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。

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