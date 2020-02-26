面对CDC警告，欧洲市场不寒而栗

欧洲股市在华尔街经历历史最糟糕的一天后暴跌。美国疾控中心（CDC）警告，美国面临疫情蔓延的风险。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/2/26 16:17:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

欧洲股市在华尔街经历历史最糟糕的一天后暴跌。美国疾控中心（CDC）警告，美国面临疫情蔓延的风险。这导致华尔街大幅下跌。投资者急于评估美国疫情蔓延将造成多大的损害，包括企业关闭、供应中断与对消费者信心的冲击。但目前尚无可靠的评估依据，特别是中国抑制疫情的方式不同于其它国家。

在欧洲，过去24小时新冠病毒正开始流行，其中意大利新增34个病例，并且西班牙与克罗地亚也报告首批病例。但病毒在整个欧洲肆虐之际，中国或许接近于走出最坏的境地。在法国上市的奢侈品制造商Hermes等国际蓝筹股表示，在中国的运营正往正常方向恢复。该公司在中国大陆、香港特区和澳元特区的43家店铺除4家外已悉数恢复营业。

FTSE方面，受创最严重的是旅游股、航空股与伦敦证券交易所。

 

布伦特原油下滑，关注OPEC维也纳会议

疫情的蔓延同样重创布伦特原油，致其交投于53.3附近。在最新跌势出现之前，OPEC一技术委员会就建议该组织再度减产60万桶。在下周维也纳会议召开之时，OPEC可能被迫屈服于现实，几乎不可避免将减产。

相关主题： 石油 UK 100 Coronavirus

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

关注欧元/美元和石油
Fiona Cincotta
十一月 25, 2022 04:22 上午
    交易员持仓报告：欧元持仓转为净多头- 嘉盛官网
    Matt Simpson
    九月 27, 2022 05:36 上午
      交易员持仓报告：欧元持仓转为净多头- 嘉盛官网
      Matt Simpson
      九月 27, 2022 05:36 上午
        交易员持仓报告：欧元持仓转为净多头- 嘉盛官网
        Matt Simpson
        九月 27, 2022 05:36 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。