面对CDC警告，欧洲市场不寒而栗

欧洲股市在华尔街经历历史最糟糕的一天后暴跌。美国疾控中心（CDC）警告，美国面临疫情蔓延的风险。这导致华尔街大幅下跌。投资者急于评估美国疫情蔓延将造成多大的损害，包括企业关闭、供应中断与对消费者信心的冲击。但目前尚无可靠的评估依据，特别是中国抑制疫情的方式不同于其它国家。

在欧洲，过去24小时新冠病毒正开始流行，其中意大利新增34个病例，并且西班牙与克罗地亚也报告首批病例。但病毒在整个欧洲肆虐之际，中国或许接近于走出最坏的境地。在法国上市的奢侈品制造商Hermes等国际蓝筹股表示，在中国的运营正往正常方向恢复。该公司在中国大陆、香港特区和澳元特区的43家店铺除4家外已悉数恢复营业。

FTSE方面，受创最严重的是旅游股、航空股与伦敦证券交易所。

布伦特原油下滑，关注OPEC维也纳会议

疫情的蔓延同样重创布伦特原油，致其交投于53.3附近。在最新跌势出现之前，OPEC一技术委员会就建议该组织再度减产60万桶。在下周维也纳会议召开之时，OPEC可能被迫屈服于现实，几乎不可避免将减产。