股市情绪依然谨慎

美中两国紧张的贸易关系似乎有所缓和，并帮助华尔街自前一天的暴跌中回升。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/8/7 15:05:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

美中两国紧张的贸易关系似乎有所缓和，并帮助华尔街自前一天的暴跌中回升。但市场情绪依然谨慎，英国股市平开。

个股方面，英国资产管理公司Standard Life Aberdeen报告上半年管理的资产增加5%，但其股价以超过4%的跌幅在FTSE100中垫底。Phoenix Group则因强劲的上半年业绩以1.49%的涨幅成为FTSE100涨幅排第1的公司。

衰退忧虑

欧洲股市今天早上走高，与此同时德国6月工业产出下滑1.5%，差于下滑0.4%的预期值。调查显示，德国经济7月进一步萎缩。市场因此担心，这个欧洲最大经济体或走向衰退。

中国人民银行将人民币兑美元中间价调整到6.9996，略低于7大关。此举安抚了市场情绪，并带动亚洲市场有所企稳。


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