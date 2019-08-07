美中两国紧张的贸易关系似乎有所缓和，并帮助华尔街自前一天的暴跌中回升。但市场情绪依然谨慎，英国股市平开。
个股方面，英国资产管理公司Standard Life Aberdeen报告上半年管理的资产增加5%，但其股价以超过4%的跌幅在FTSE100中垫底。Phoenix Group则因强劲的上半年业绩以1.49%的涨幅成为FTSE100涨幅排第1的公司。
衰退忧虑
欧洲股市今天早上走高，与此同时德国6月工业产出下滑1.5%，差于下滑0.4%的预期值。调查显示，德国经济7月进一步萎缩。市场因此担心，这个欧洲最大经济体或走向衰退。
中国人民银行将人民币兑美元中间价调整到6.9996，略低于7大关。此举安抚了市场情绪，并带动亚洲市场有所企稳。
最新研究消息
五月 24, 2023 08:23 上午
五月 22, 2023 01:33 上午
一月 26, 2023 03:18 上午
一月 3, 2023 08:27 上午
十二月 20, 2022 04:48 上午
十二月 13, 2022 03:48 上午
立即开户
体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
Web Trader平台
我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
十一月 28, 2022 04:00 上午
四月 27, 2022 06:25 上午
四月 26, 2022 04:35 上午
四月 22, 2022 03:30 上午