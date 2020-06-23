新西兰联储能够抑制纽元/美元涨势吗？

昨天我们指出，2020年一直不是那种经典类型的年份。但今天早上，来自2019年的主题再度出现并困扰风险资产，即美国与中国之间的贸易协议“流产”的各种头条新闻的流传与反转。

2020/6/23 11:30:00

今天早上的波动性再度提醒我们，风险货币的命运系于股市的涨跌之手。但明天悉尼时间中午，风险货币纽元有机会“自己做主”：届时新西兰联储将召开利率会议。

市场广泛预测新西兰联储维持利率在0.25%不变，但也将密切关注其如何尽力平衡应对来自控制新冠疫情的意外惊喜和下文所述负面影响。由于应对得宜，新西兰在短短一个月后就将响应级别从2级下调至1级，是G10中管制最宽松的国家。

纽元汇率在过去6周上涨4.5%，与新西兰联储下跌的预期相悖，构成负面影响；还有因为新西兰继续关闭边境阻止国际旅游者入境造成的失业困境。国际旅游业占到新西兰经济的5%份额。

至于未来指引，新西兰联储可能提醒，如有需要，负利率以及解除大型资产购买计划（QE）的上限都是可选工具。总而言之，新西兰联储料尝试给出谨慎乐观的基调（同时不会刺激纽元冲高）并表态继续准备在需要时再度出手。

新西兰联储是否将能够取得微妙的平衡从而达到在技术面抑制纽元/美元未来上涨的目的，我是持怀疑态度的。

纽元/美元昨天从双底0.6381反弹，暗示6月高点0.6585以来的修正现在完成。如果在明天的新西兰联储会后突破并收上上周高点0.6507，可能预示已重拾上涨趋势，后市有可能测试并突破0.6585，甚至0.6720。

请注意，要确认纽元涨势已得到抑制，需要先突破并收于0.6380下方和200天均线构成的支撑0.6320/00。


新西兰联储能够抑制纽元/美元涨势吗？

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2020623日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。

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