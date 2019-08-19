油价多空因素交织，关注54.80与56大关

受升级的中东紧张局势与日渐乐观的美中贸易谈判前景的影响，周一油价上涨。但黯淡的OPEC需求展望报告可能限制油价的上涨空间。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/8/19 21:06:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

受升级的中东紧张局势与日渐乐观的美中贸易谈判前景的影响，周一油价上涨。但黯淡的OPEC需求展望报告可能限制油价的上涨空间。

利多油价的因素：

也门分裂主义者周末对沙特阿拉伯一油田发动无人机攻击，激起了该地区地缘政治再度紧张的忧虑。这次没有影响到原油产出，但风险溢价已被计入。考虑到供应没有明显中断的迹象，这种溢价存在的时间或许相对较短。由于Gibraltar释放了7月扣押的伊朗油轮，伊朗相关的紧张局势可望进一步缓和。

  • 继月初双方关系趋紧后，有各种报告显示美国与中国仍在谈判。这激发了对贸易协议的期待。如果这两个世界经济体在贸易方面取得任何进展，可能利好全球贸易、经济增长，进而利好原油需求。
  • 面对经济增长放慢的主要经济体正在采取刺激措施的前景推高油价。德国承诺，一旦经济衰退将额外支出5500万欧元。也许更令人振奋的是中国披露了降低企业贷款成本的改革措施。欧洲央行9月会议似将降息，而所有的目光将在美联储主席周五讲话上，观察其是否重设货币政策预期，弥合市场看法与美联储上次会议所透露信息之间的分歧。

利空油价的因素：

  • 在当前贸易争端中有关全球衰退的关切不容忽视。这种关切已导致油价本月迄今跌逾5%。
  • OPEC下调2019年原油日需求增长预测值4万桶，并且暗示2020年市场将达到富余的状态。这样看跌的指引将迫使OPEC考虑继续减产直至明年，甚至加大当前的减产力度。
  • 紧张的中东地缘政治与乐观的美-中贸易前景在推高油价，但上述需求增长展望报告明显令人失望，并且限制油价的任何上涨空间，甚而推低油价。

西得州原油需要关注的价位：

支撑位可见于54.80，攻克此位可能先后跌至53.77、53与50.50。上档方面，如果攻克56，可望涨至57.40。








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