Bellway能否进一步扩大3月的24%涨幅?

Bellway本周已上涨约1%，连续第四周走高。该公司本月迄今已累计上涨24%。
Bellway财报令人印象深刻，股价也因此得力大幅冲高。
Bellway上半年住宅完工量创纪录，并恢复了派息。
营收17亿英镑，较去年同期增长11.6%，不过营业利润持平。
Bellway预计今年全年将建成创纪录的1万套住宅。住宅平均销售价格同样增至30.3206万英镑。
关注周一公布的全国房价指数，预计房价年率上涨6.9%，月率上涨0.7%。
Bellway股价下步走势
Bellway日线图交投于50和100均线之上，并高于3月以来急剧上升的趋势线，趋势看涨。
RSI利好股价进一步走高。
锤子线的形成振奋人心。
买家需升穿上周高点3518阻力位，才能测试2019年10月7日高点3600，然后是2018年高点3730。
如果未能拿下3518水平阻力，价格或测试上升趋势线3535。若失守此处，空头或得势，股价探向3200。
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