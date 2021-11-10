“逢低买入”是什么意思？它是好的策略吗？ - 嘉盛集团官网

“逢低买入”是什么意思？

“逢低买入”锁定的目标是那些最近转跌但此前反弹的交易产品，押注其后市调头向上。这么做的本质是尝试在该交易产品重拾上升轨迹之前抓住更好的低价位。

“逢低买入”交易必须谨慎对待时机，要精准抓住我们所认为的该交易产品准备回升的那一刻。

时机是否就是“逢低买入”的一切？

时机非常重要。“逢低买入”交易最成功的是那些准确抓住过渡低谷的交易。但只要下单后价格确实走出健康的反弹走势，即使短期内继续下跌也并不一定有关系。

我们也可以在市场调头向上后不久即买入，最终依然可以获利 – 只要价格继续走高。

该策略可应用于任何交易产品，比如股票、外汇货币对、大宗商品或指数。

“逢低买入”是好主意吗？

如果对某项看起来有强大反弹能力的交易产品进行了谨慎的研究，那么“逢低买入”可以是好主意，历史上有为数不少的例子可以证明这点。

2021年7月19日，由于投资者对新冠病毒delta变异病毒的担心日渐升温，道指暴跌2.1%，当天跌幅创下2020年10月以来之最。该股指在第二天走出扎实的反弹行情，当天收高1.6%。

但“逢低买入”并不是万无一失的策略，而且伴随着高风险。和任何一种交易策略一样，“逢低买入”策略也应在开仓的一开始即部署止损和止盈单。

历史上也有很多例子证明“逢低买入”策略没有带来好的结果。





上面的图形，前三个红色箭头代表标普500指数在2020年年初的几次下跌。

疫情的爆发使得这几次下跌成为更深跌势的开端，对于那些试图在相对短的时间周期里逢低介入博取利润的波动交易者来说属于糟糕的时刻。

交易者如果在市场溃败时买进，应当知晓股市在反弹之前可能先不断下跌。这个问题我们会在时机合适的时候详细解释。

另请注意，如果执着于等待下跌，可能错过在健康的状态中取得利润的最佳时机。理论上我们可以通过等待获利，但也可能因此错失取得更大回报的机会。

如何逢低买入？

使用逢低买入策略，我们要么采用技术面分析，即利用某些图表指标，要么采用基本面分析，即评估市场的实际情况以确定某项交易产品的“真实”价值。

而下达买入订单和其它环境下一模一样，即在认为该产品接近于完成过渡跌势时准确落子。

何时应当逢低买入？

选择逢低买入某项交易产品是对其长期价值和未来表现持看好观点的时候。典型的情况是，当市场，无论是货币对、股票或大宗商品正处于长期牛市中，遭遇一些阻力时正是逢低买入的好时候。

遭遇阻力的原因可能是整体经济关切、牛市之初即买入的投资者获利回吐或该交易产品对应的负面消息。

无论背后的原因是什么，我们逢低买入是因为我们相信该产品进行中的下跌不可持续，价格很快将回升。

逢低买入的最佳时机？

上面图形中的绿色箭头指示了2020年逢低买入的几次最佳时机。前两次机会出现在第一波疫情封锁造成的恐慌与不确定环境，而第三次机会更像是牛市中的温和修正。

最后，让我们仔细观察该图中的两个橙色箭头。这些指示中性逢低买入机会，即有可能带来利润，但前提是及时平仓。

逢低买入策略与买入并持有策略的比较

青睐“逢低买入”策略的是那些深入研究过某只股票并相信可以在有效的折扣价开仓的交易者，而“买入并持有”往往是有能力在相当长的时期内不断投入资金的投资者青睐的长期策略。

选择“逢低买入”策略的交易者通常会寻找各种机会，但所有这类机会取得成功的关键是巧妙地选择进入和退出点位。

而选择“买入并持有”的投资者可以将资金投入到一个股票组合中，保持这个组合10年或20年。

利用技术面分析逢低买入

技术面分析通常是获知逢低买入机会的框架。下面是关于三步走策略的例子，或许有助于我们理解：

评估长期趋势 趋势存在的时间越长，通常越可靠。准确衡量趋势的方法之一是以长期移动均线 – 比如6个月或1年期均线代表长期趋势。 寻找静态支撑位

静态支撑位即市场在下跌时呈现出反弹趋势时的水平，如果静态支撑位和动态支撑位出现于同一点，则逢低买入交易取得成功的机会通常增加。 长影线K线 暗示反弹

长影线K线通常暗示抛盘势竭。下影线表示，虽然抛压汹涌，系统中低位买需依然充裕，可以吸收所有的抛盘并推动价格再次上涨。

利用基本面分析逢低买入

以下情境为有利于执行逢低买入的环境。

央行刺激

央行增加货币供应时通常利好市场。流通的资金越多意味着进入股票等交易产品的资金越多。 市场刺激 市场刺激和央行刺激相似。市场往往对企业税率或消费税率下调给出积极的回应。 挑选出股票

如果只有针对具体公司的负面消息，那个股可能面临抛压。如果该公司所处的行业表现良好，那么个股价格有望回升。

牛市中逢低买入

在典型的牛市中，价格不会跌破前低点，而是在下跌后创下新高。这是提供逢低买入机会的形态。

而当这种上升形态发生动摇，价格开始形成下降的高点或下降的低点，此时逢低买入的风险较大，因为价格整体趋势已转向下跌，可能很快进入熊市。

“徒手去接下落的刀子”

“徒手去接下落的刀子”这句话可以解释逢低买入为何会出错。

这种情况发生在之前活力满满的交易产品突然崩盘。我们根据崩盘前的趋势和指标判断，价格的突然下跌属于暂时现象，所以尝试从反弹中获利。

但如果我们错了呢？比如说，价格继续暴跌，而且跌得很深。如果遇到这种情况，而且启用了杠杆，那么除非我们事先设置了止损单，否则可能需要追加保证金。

总而言之，管理风险对所有逢低买入交易都至关重要，特别是对杠杆交易者以及经验不足的交易者而言。继续阅读我们的教育材料，在尝试逢低买入之前一定要清楚所有风险管理的知识。

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