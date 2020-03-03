G7会议前低吸

投资者今天上午开始低吸，购入上周暴跌资产。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/3/3 16:12:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

投资者今天上午开始低吸，购入上周暴跌资产。今天晚些时候，七国集团（G7）财政部长将举行电话会议，讨论如何最有效地应对新冠疫情经济影响，投资者希望G7财长能决定采取金融刺激政策来缓冲经济放缓带来的影响。

过去24小时内，世界范围内的新冠肺炎病例增幅相对较小，除韩国和中国以外，其他国家仅各报告了几例新增病例。韩国的851例新增病例可能基于非常严格的检查政策，韩国公司员工和政府官员在进入办公大楼时都要测量体温。另一个极端是美国，隔夜报告的新增病例仅3例，这可能要归因于许多人都没能进行病毒诊断。

富时指数上涨超过2%，不仅包括航空公司、旅游运营商、石油巨头和矿业公司等新冠疫情相关股票反弹，英镑下跌也助力提振房建商和DIY公司等业务面向英国的股票。

英镑跌至1.2772

英国与欧盟之间贸易谈判步履维艰，这不利于英国与欧盟贸易关系迅速达成解决方案，而英国仍将处于贸易不确定状态的前景正在侵蚀英镑。英镑今天上午上涨了0.2%，但此前刚刚探入5个月以来最低水平。除非未来一个月欧盟贸易谈判取得进展，否则投资者可能看到英镑未来长期并痛苦的跌势。


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