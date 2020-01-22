博柏利连续三个交易日走低

在发布第三季度最新交易数据后，博柏利（Burberry）连续第三个交易日走低。

营收7.19亿英镑

较去年同一时期，销售同比增长3%

上调年底预测

虽然上调全年销售增长，这家奢侈品零售商股价仍下跌逾4%。作为博柏利的一个主要市场，香港局势导致店铺关闭，旅游业承压，降价库存增加，博柏利香港营收也因此减少了一半。

欧洲、中东、印度和非洲销售额增长了个位数。美国销售保持稳定。

中国大陆的销售增长了10%，抵消香港销售放缓的影响。博柏利设计总监Riccardo Tisci的新系列很受欢迎。除Marco Gobbetti(博柏利CEO）进一步向高端市场转移的计划外，新的市场营销动力也在重要的中国客户方面得到了共鸣。

不过，人们担心，当前冠状病毒疫情可能会给中国内地旅游业和消费带来压力（尤其春节期间），这或意味着博柏利将面临更多问题，即便只是暂时。投资者将密切关注中国大陆冠状病毒疫情。

博柏利业绩显示，尽管宏观经济环境带来挑战，该奢侈品服装零售商在转型计划的两年中进展良好，不过，仍落后于同行。现在的问题是，当前的品牌重振是否足以帮助博柏利从竞争对手手中夺取市场份额。



