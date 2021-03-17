澳大利亚强劲就业数据和鸽派美联储提振澳元/美元

失业率自6.3%降至5.8%，当月新增就业8.9万，明显高于市场普遍预期的新增就业3万。

鉴于政府留职补贴计划结束只有两周就要结束，这份报告到来的时机再好不过了。更值得注意的是，目前失业率低于澳洲联储预计的年底前6%，较计划提前9个月达成了目标。

今天的消息可能会让澳洲央行人士们略感欣慰，或促使债券交易员们再度考验联储捍卫3年期债券殖利率0.1%目标的决心。此外，今天上午的联邦公开市场委员会（FOMC）鸽派会议也很可能进一步抑制美元指数短线升势。

尽管FOMC提高了经济增长和劳动力市场预测，且18名与会者中有7名现预计2023年至少加息一次，但主席鲍威尔消弭了市场对会议的鹰派观感，称“2020年3月9月点阵图”不应被过度解读。

正如美国投行摩根士丹利(Morgan Stanley)所指出的那样，“我们从3月FOMC会议上得出的结论是，政策制定者的鸽派指引不仅双管齐下，他们是三管齐下。”

在澳元/美元于今天上午FOMC会议结果和强劲就业报告下攻入上周提到的0.7820上档目标后（“若澳元/美元突破短线阻力0.7720/30区域或收于其上，则发出正进一步攻向0.7820的信号”），澳洲联储对澳元/美元推低的偏好将受到考验。

若澳元/美元现拿下0.7820/40阻力位，则很难阻挡澳元/美元再度测试0.8007高点。下档来看，跌势将于0.7780/60获得良好支撑，只有守住0.7700才能保持短线上行动能。