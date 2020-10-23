英国脱欧最新动态，英镑/美元守住1.30





一周前鲍里斯•约翰逊温和的脱欧最后期限到来后，其后果比市场预期还要温和得多。在因缺乏进展而退出贸易谈判后，鲍里斯·约翰逊及其同僚周四再次回到谈判桌，试图在事态变得无法收拾前敲定贸易协议。所以,这是怎么回事儿?谈判结束，然后又重启……首先，米歇尔·巴尼耶在一次讲话中称“双方都需要进行建设性地努力”，他的这次讲话被视为欧盟对伦敦方面一种姿态的迅速回应，尤其考虑到欧盟几天前还表示，只有英国一方需要做出努力。巴尼耶与英国外长戴维·弗罗斯特进行了长时间的交谈，双方同意通过每天会晤加强对话。周三，随着贸易协议希望重燃，英镑/美元上涨1.5%，自9月初触及1.3178六周高点以来首次升穿1.30。然而，自那之后，在三个仍存在争议的问题上，双方并未取得任何进展•进入英国捕鱼水域•国家援助•一旦达成协议，如何处理相关法律纠纷。因进展匮乏带来的受挫情绪导致英镑/美元在本周最后两天逐步回吐涨幅。虽然货币对仍守在1.30心理关口之上，但两天内下跌了0.8%。不过，本周英镑/美元整体仍上涨0.9%，反映出围绕该货币对交易可能性的情绪有所改善。展望双方之间及在非常关键的问题上仍存在重大分歧。这些分歧能否在紧张的会谈中消弭还有待观察。虽然目前还未制定新的谈判时间表，但现在的预期是11月初达成协议。其他重点关注日期：11月26日：贸易协议必须在这个日期前提交给欧洲议会，以给议会留下足够的批准时间。12月10日-11日欧洲理事会会议：目前看来，要在这个日期确认协议，现在似乎已经为时已晚。不过，就像其他英国脱欧事项一样，有志者事竟成，多个看似强硬的最后期限最终都有了回旋空间。新冠病毒在英国(和欧洲)艰难应对日益增多的新冠肺炎病例和日益收紧的封锁限制之际，脆弱的经济复苏似乎注定会受到影响，对双底衰退的担忧正在加剧。此背景下，尽管存在危险的边缘政策游戏，但看起来，双方应该都将不惜一切代价避免英国无协议脱欧带来的经济冲击。英镑/美元4小时图中，英镑/美元稳稳交投于50、100和200均线以及9月底以来上升趋势线之上，图表形势看涨。50和100均线上穿200均线也通常被视为买入信号。即时阻力位可见于周三高点1.3178。同时，支撑落在1.30心理水平和50均线。若跌破，则打开探向1.2950趋势线支撑的道路，然后是水平支撑1.2850。