英国脱欧恐慌，疫苗开打

尽管华尔街三大股指周五创纪录收盘，欧洲股市本周却整体走低；只有富时指数有望本周开局上扬。这一令人沮丧的开局背景中包括了中美地缘政治紧张局势不断加剧及德国工厂进一步黯淡的生产前景。与此同时，除围绕辉瑞公司(Pfizer)新冠疫苗开打的乐观情绪外，英国脱欧导致的英镑疲态也推高了富时指数。

英国脱欧拖累英镑，提振富时指数

在那些押注英国将于本周末达成脱欧贸易协议的人们的失望情绪中，英镑下挫。但并非所有希望都已落空，因为在英国渔业水域这一棘手问题上，各方可能会达成妥协。新闻头条喜忧参半，双方很难就脱欧后关系达成一致，一些人暗示达成协议的几率仍然只有50%。本周，我们将会知道，英国首相鲍里斯·约翰逊是否准备按下“无协议”按钮。可以肯定一点，现在是达成贸易协议的最后机会，我们可以预期，波动性将于未来几天加剧。英镑/美元交投下挫0.2%，截止本文撰写时，汇价于1.34获撑。





英镑疲态对富时100指数中那些于海外盈利的跨国公司有利。这些公司占了富时70%以上的权重，富时随之推高。

英国开打疫苗

辉瑞/BioNTech的新冠疫苗将于明天正式开打，这也巩固了富时指数的乐观情绪。11月，疫苗研发动态带动全球股市飙升，因此疫苗的相关消息已被价格大部计入。疫苗接种标志着在走出新冠大流行并重回大流行前增长水平的道路上一个新阶段的开始。



