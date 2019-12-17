有关脱欧后的过渡期长短的争论惊吓到今天早上的英国市场，FTSE险险守住阳线的同时英镑兑美元下跌1%，兑欧元下挫1.14%。

选票上的墨迹还未干透，Boris Johnson在唐宁街10号的地位现在更加稳固，但一系列关于英国无协议脱离欧盟的新担忧开始令事情变得复杂。Boris Johnson希望在脱欧议案中加入新的条款，限制过渡期在2020年年底，排除过渡期最多延长到两年的可能性，而后者正是目前与欧盟达成的协议。但这样一来可能造成英国无协议脱离欧盟的结局，导致未来更加脆弱。投资者用脚投票，抛出房地产公司、本地银行等以国内业务为重的公司股票。

原油价格反弹帮助原油股上涨

在中美贸易协议前景与OPEC最近决定再减产半年的帮助下，油价展开新一轮反弹。布伦特原油站上65，帮助Shell和BP等石油股上涨，并且使其站上今天早上FTSE涨幅榜的榜首。矿业股与公用事业股同样走高。