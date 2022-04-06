布雷纳德和乔治立场强硬，美元指数有望摸至100 - 嘉盛官网

美联储官员布雷纳德和乔治的强硬评论推高了美元指数并推低欧元/美元。

2022/4/6 15:59:00

美联储官员布雷纳德（Lael Brainard）和乔治（Esther George）今天双双发表强硬评论，并且推高了美元。布雷纳德的立场一直倾向于温和，所以一转为强硬基调就引起了市场的注意。布雷纳德表示，“美联储做好了准备，一旦通胀与通胀预期指标暗示有需要，美联储将强力出击”。她还讨论了薪资的上涨，并且声称，俄罗斯入侵乌克兰事件可能导致食品与天然气价格进一步上涨。

大概在布雷纳德发表讲话的同时，美联储官员乔治也发表了评论。她声称，FOMC必须考虑加息50个基点的选项。她还说，为了推低通胀，美联储或不得不将利率调整至高于中性的水平。

这些强硬评论足以推高美元。美元指数20215月以来一直处于一个上斜通道内，于34日站上通道顶部，在35日创下99.41高点。自那以后，美元指数围绕着通道上轨趋势线震荡，交投于97.68-99.41区间。

来源: Tradingview, Stone X

 

美元指数4小时图创下新高并站上20205月以来最高点99.41，后市会进攻100吗？在100心理整数关口下方首先需要攻克的阻力为35日高点到330日低点行情的127.2%扩展位，如果站上100，可能上看前述行情的161.8%扩展位100.49附近。但请注意，美元指数的RSI处于超买区域，表明价格或准备短线回调。如果上破99.41证实为假性突破，则可能下看今日低点98.84附近、330日低点97.69附近、通道下轨趋势线96.75附近。

来源: Tradingview, Stone X

 

欧元/美元构成美元指数约57%的权重，通常与美元指数反向交投。欧元/美元4小时图下破了上升楔形，回踩了楔形的下轨趋势线1.1184后下跌并在今天攻克328日以来低点1.0945附近。下档支撑位在37日低点1.0806。但请注意，RSI超卖，表明价格可能反转。阻力在1.0945下破位和水平阻力位1.1028

来源: Tradingview, Stone X

 

美联储官员布雷纳德和乔治的强硬评论推高了美元指数并推低欧元/美元。请继续留意美联储官员讲话，如果有更多强硬评论，或带动美元指数站上100

 

 

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