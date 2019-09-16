英国石油股价受油价上涨推高，但可持续吗？

英国石油（BP）股价在周一早盘涨逾4%。

股价上涨背后的动力是什么？

沙特阿拉伯一石油设施在周末遇袭，推动油价出现30余年最大的百分比涨幅30%，至70上方。油价已回落至65.5，但油价的上涨扩大原油巨头的利润空间，利多其股价。

油价将继续高企吗？

中东的地缘政治风险并非新鲜事。但是，由于周末的袭击令沙特减产一半，我们看到的是供应实实在在的中断，相当于全球原油产出减少高达5%。

只要产出继续受挫，我们预测油价有望保持在高位。当产出复元，油价可能开始朝61.50回落。但油价并不会抹去全部涨幅，而是反映地缘政治风险升温带来的风险溢价。但油价今天的攀升更多的是反映供应的影响而非风险溢价的显著上升。

我们也不要忘了目前需求端的画面并不美好，将迅速推低油价。中国隔夜公布的最新工业增加值数据令人失望。上周，OPEC下调2019年全球增长率至区区3%。而且，此时随着驾车出游季走向尾声，正是油价一年中看跌的时候。这些因素同样可能助推油价下跌。

英国石油的股价有更多的上涨空间？

在今天的反弹展开之前，FTSE 100年内涨幅仅有区区2%，不及其它包含范围更广的FTSE指数。英国石油股价今天的反弹是对油价飚升的应激式反应。从下图我们可以看出该公司的股价紧密地追随油价的波动。

当原油供应恢复到以前的水平，英国石油股价可能回吐今天涨幅的一部分。但英国石油较长期的股价前景也需要考虑其它的因素：

英国石油最近将整个阿拉斯加石油运营作价45亿售出，并且计划在未来2年继续全面抛售100亿美元资产套现。这也意味着，按首席执行官的詊，英国石油能够利用其它“更贴近其长期战略”的机会。

英国石油正在撤出以原油引领的业务，转而聚焦繁荣兴盛的再生能源市场。众所周知“尾大不掉”的道理，但英国石油正在稳健、坚定地进行转变。英国石油预测再生能源市场在全球能源市场的占比将越来越高。

英国石油的分红政策一向不错，预计三季度或四季度将增加。

以美元计价意味着英国石油的股价受英镑的波动的影响较小 – 在脱欧不确定的环境中，无疑是利好。

值得担心的点：

除了油价，英国石油需要重点关注的还有其债务水平。2019年上半年净债务增至465亿美元，并且净负债率升至31%。在这个行业这样的数字比较常见，但仍值得密切关注。



